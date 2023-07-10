На війні із загарбниками загинув срібний призер чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

3 липня 2023 року трагічно загинув майстер спорту міжнародного класу з фехтування, член національної збірної команди України, чемпіон України, призер чемпіонатів Світу та Європи, один з засновників та перший тренер фехтувального клубу LIBERTE, молодший лейтенант Борейко Денис Сергійович.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З перших днів повномасштабного вторгнення Денис Сергійович допомагав ЗСУ та територіальній обороні Дніпра. У березні 2022 пішов добровольцем до сил оборони країни, змінивши спортивну зброю на бойову.

Поховання відбудеться 13 липня 2023 року на Краснопільському кладовищі Дніпра.