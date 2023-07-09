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Збірна України переграла Швецію і виграла Золоту Євролігу

Зустріч завершилася з рахунком 0:3
Сьогодні 19:02 773 1
Збірна України переграла Швецію і виграла Золоту Євролігу

Джерело - Чемпіон.

Україна перемогла Швецію у 2 матчі фінальної серії жіночої Золотої Євроліги з волейболу-2023.

Зустріч завершилася з рахунком 0:3 на користь українок.

Жіноча збірна України вдруге виграла Золоту Євролігу.

Золота Євроліга-2023
Фінал (2-й матч), 09 липня

Швеція - Україна 0:3 (17:25, 22:25, 30:32)

У першому матчі протистояння українки здолали Швецію за підсумками трьох сетів - 3:0.

Наприкінці липня збірна України зіграє у Кубку претенденток за право виступати у волейбольній Лізі націй-2024.

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