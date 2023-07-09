Збірна України переграла Швецію і виграла Золоту Євролігу

Джерело - Чемпіон.
Україна перемогла Швецію у 2 матчі фінальної серії жіночої Золотої Євроліги з волейболу-2023.
Зустріч завершилася з рахунком 0:3 на користь українок.
Жіноча збірна України вдруге виграла Золоту Євролігу.
Золота Євроліга-2023
Фінал (2-й матч), 09 липня
Швеція - Україна 0:3 (17:25, 22:25, 30:32)
У першому матчі протистояння українки здолали Швецію за підсумками трьох сетів - 3:0.
Наприкінці липня збірна України зіграє у Кубку претенденток за право виступати у волейбольній Лізі націй-2024.
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