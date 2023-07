У ніч з 8 на 9 липня в Лас-Вегасі (штат Невада) на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 290 Алекс Волкановські з Австралії (25–2) нокаутував у 3-му раунді Яїра Родрігеса з Мексики (15–3, 1 NC) та захистив свій пояс UFC.

У поєдинку Алешандре Пантожа з Бразилії (25–5) за очками переміг Брендона Морено з Мексики (21–6–2) роздільним рішенням (46–49, 48–47, 48–47)

Результати UFC 290:

#ufc290 is fck amazing

One of the best cards in the last time.

And yeah #Volkanovski is from another planet.

Next level!! pic.twitter.com/apo025THSG