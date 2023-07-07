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Боєць UFC звинуватив махачева в серйозному порушенні правил

Якби провину довели, то іслам позбувся б титулу
Сьогодні 14:59 186 0
Боєць UFC звинуватив махачева в серйозному порушенні правил

Джерело - xsport.ua.

Чемпіон іслам махачев (24-1) використовував заборонені крапельниці, які у UFC заборонені, перед поєдинком з Александром Волкановським (25-2).

Про це заявив легковаговик UFC Ден Хукер (22-12).

"Махачева ставили крапельниці перед боєм з Алексом, 100%. Це моя думка.

Думаю, можливо, справа в тому, що я не розумію, які правила. Ви бачите, що навіть коли USADA опублікувало після моїх слів і негативної реакції на них роз'яснення, все одно залишилося безліч питань до правил застосування крапельниць.

Я навіть не можу вам сказати, які ці правила. USADA не заперечує, якщо ви візьмете для цього медсестру, але все зводиться до місцевої комісії. В Австралії це абсолютно точно заборонено, але хто знає…

І чи багато комісій схвалює застосування крапельниць? До сих пір немає ніякої ясності в цих питаннях", - сказав Хукер.

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