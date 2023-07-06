Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024

Україна достроково забезпечила собі участь у чвертьфіналі.

Джерело - Чемпіон.

У своєму другому поєдинку відбору ЧС-2024 в Баку збірна України з пляжного футболу здолала команду Польщі.

Гра завершилась з рахунком 3:2.

Завдяки цій перемозі Україна достроково забезпечила собі участь у чвертьфіналі.

Відбірний турнір ЧС-2024 з пляжного футболу

Група В, 2 тур

06 липня

Україна — Польща 3:2

Голи: 1:0 - 9 Левченко, 1:1 - 17 Лось, 2:1 - 21 Борсук, 2:2 - 25 Гас, 3:1 - 34 Зборовський

Україна: Неруш, Пославський, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко, Левченко, Щитник.

Польща: Марциняк, Лось, Грушевський, Лісовський, Скепко, Поплавський, Зьобер, Вітковський, Брохоцький, Кароляк, Кіклаїш, Єсьоновський, Клопец, Бістула, Гас.

Попереджені: А. Борсук (16), Щериця (32) — Брохоцький (20), Гас (21).

Вилучений: Неруш (23).

Раніше збірна України переграла Іспанію на старті відбору ЧС-2024.