На Кубок світу з шахів заявились 13 українських гравців

З 30 липня по 24 серпня в Баку відбудеться Кубок світу з шахів.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІДЕ.

Загальний призовий фонд складе 2 з половиною мільйони доларів і стане найбільшим з-поміж усіх шахових змагань у світі.

На турнір заявилися 13 українських спортсменів: 7 чоловіків та 6 жінок. В основній сітці також присутні російські шахісти, які виступатимуть в нейтральному статусі.

У першому раунді чоловічого розряду Кубку світу Україну представлять Володимир Баклан, Юрій Кузубов та Віталій Бернадський.

Зі стадії 1/64 фіналу (друге коло), як і чемпіон світу Магнус Карлсен, почнуть змагання Антон Коробов, Василь Іванчук, Андрій Волокітін та Руслан Пономарьов.

У жіночому розряді виступлять Наталія Букса, Анастасія Рахмангулова (стартують з першого раунду), Анна Ушеніна, сестри Музичук та Юлія Осьмак (почнуть з другого кола).

Якщо Рахмангулова переможе в першому раунді, то вийде на Марію Музичук, а Ушеніна та Ганна Музичук можуть зустрітися між собою в 1/16.

За підсумком Кубка світу переможець, фіналіст та бронзовий призер виходять у Турнір претендентів.

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