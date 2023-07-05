Збірна України переграла Іспанію на старті відбору ЧС-2024

Збірна України з пляжного футболу обіграла Іспанію на старті європейської кваліфікації ЧС-2024.
Матч завершився у додатковий час з рахунком - 4:3.
Відбірний турнір ЧС-2024 з пляжного футболу
Група В, 1 тур
05 липня
Іспанія — Україна 3:4
Голи: 0:1 - 2 Гуїсадо (автогол), 0:2 - 4 Неруш, 1:2 - 5 Давід, 2:2 - 11 Давід, 3:2 - 12 Дона, 3:3 - 18 Войтюк, 3:4 - 37 Войтюк
Іспанія: Карлос, Дона, Батіс, Олівер, Куман, Ріго, Антоніо, Гуїсадо, Мехіяс, Давід, Арьяс, Домінго, Чікі, Педро.
Україна: Неруш, Пославський, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко, Левченко, Щитник.
Попереджені: Гуїсадо (11), Куман (33), Чікі (39) — Заворотний (28).