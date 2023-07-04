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У росії відібрали Євро-2026 з гандболу

EHF шукатиме альтернативного господаря чемпіонату.
Сьогодні 15:42 245 0
У росії відібрали Євро-2026 з гандболу

Джерело - suspilne.media.

росію позбавили права на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу 2026 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської федерації гандболу (EHF).

РФ було вперше призначено господарем гандбольного Євро в листопаді 2021 року. Заявка росіян залишалася єдиною після того, як Норвегія, Данія та Швеція відмовилися від спільної участі у визначенні господаря.

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України за підтримки Білорусі Міжнародний олімпійський комітет радив федераціям не проводити свої змагання на території двох країн-агресорок. Цей пункт зберігся і в оновлених рекомендаціях від березня 2023 року, якими МОК радив повернути росіян та білорусів до індивідуальних міжнародних змагань.

Виконавчий комітет EHF відтак на засіданні у Відні ухвалив рішення в майбутньому призначити нового господаря чемпіонату.

"Було зосереджено увагу на ситуації з жіночим Євро-2026, який було віддано Росії в листопаді 2021 року. Після засідання виконкому відбулися консультації з Федерацією гандболу Росії та ухвалено рішення шукати альтернативне місце проведення турніру", — йдеться у заяві Федерації.

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