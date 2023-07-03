Веслувальники з росії та білорусі не зможуть виступити на ЧС

Російські та білоруські веслувальники пропустять ЧС

Російські та білоруські веслувальники не виступлять на світовій першості у Німеччині наприкінці серпня.

Про це повідомляє ТАСС.

Міжнародна федерація веслування навесні цього року скасувала дискваліфікацію представників держави-терористки і її поплічниці. Однак поставила умову: спортсмени мають висловитися проти війни в Україні.

Однак атлети з росії та білорусі пропустять світову першість-2023, який відбудеться з 23 до 27 серпня у німецькому Дуйсбургу, а також юніорський ЧС в Італії. Про це повідомив головний тренер збірної рф Олександр Костоглод.

"Ми в червні отримали листи від італійської сторони, де проводилася першість світу до 19 та 23 років, та від німецької, де проходитиме дорослий чемпіонат світу. У них повідомляється, що російські та білоруські спортсмени не можуть взяти участь у цих турнірах через те, що італійці та німці не можуть гарантувати безпеку. Тому ми не отримаємо запрошення на ці змагання", – сказав Костоглод.

Раніше українська веслувальниця виграла Європейські ігри.