Президент ЄОК розповів про недопуск росіян до Європейських ігор

Спірос Капралос прокоментував недопуск росіян до Європейських ігор

Джерело - Inside the games.

Президент Європейських олімпійських комітетів Спірос Капралос заявив, що було правильним рішенням не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до Європейських ігор у Кракові.

Про це повідомляє Inside the Games.

"Я буду дуже коротким у своїй відповіді. Я вважаю, що ми прийняли правильне рішення. Ніхто за ці два тижні не дивився на те, що там трапилось.

Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік

Я думаю, що всі спостерігали за чудовими результатами наших спортсменів і за великою конкуренцією. Щодо майбутньої Олімпіади, рішення прийматиме Міжнародний олімпійський комітет", — сказав Капралос.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!