Президент ЄОК розповів про недопуск росіян до Європейських ігор

Джерело - Inside the games.
Президент Європейських олімпійських комітетів Спірос Капралос заявив, що було правильним рішенням не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до Європейських ігор у Кракові.
Про це повідомляє Inside the Games.
"Я буду дуже коротким у своїй відповіді. Я вважаю, що ми прийняли правильне рішення. Ніхто за ці два тижні не дивився на те, що там трапилось.
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Я думаю, що всі спостерігали за чудовими результатами наших спортсменів і за великою конкуренцією. Щодо майбутньої Олімпіади, рішення прийматиме Міжнародний олімпійський комітет", — сказав Капралос.
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