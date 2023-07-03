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Президент ЄОК розповів про недопуск росіян до Європейських ігор

Спірос Капралос прокоментував недопуск росіян до Європейських ігор
Сьогодні 14:17 301 0
Президент ЄОК розповів про недопуск росіян до Європейських ігор

Джерело - Inside the games.

Президент Європейських олімпійських комітетів Спірос Капралос заявив, що було правильним рішенням не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до Європейських ігор у Кракові.

Про це повідомляє Inside the Games.

"Я буду дуже коротким у своїй відповіді. Я вважаю, що ми прийняли правильне рішення. Ніхто за ці два тижні не дивився на те, що там трапилось.

  Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік

Я думаю, що всі спостерігали за чудовими результатами наших спортсменів і за великою конкуренцією. Щодо майбутньої Олімпіади, рішення прийматиме Міжнародний олімпійський комітет", — сказав Капралос.

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