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Бех-Романчук стала четвертою на етапі Діамантової ліги

Сьогодні 21:40 148 0
Бех-Романчук стала четвертою на етапі Діамантової ліги
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі у секторі стрибків у довжину посіла четверте місце.

У найкращій спробі вона показала результат 6,55 м. Цього результату не вистачило, щоб потрапити до "фіналу трьох", де визначались призерки. 

Діамантова ліга
Стокгольм, Швеція
Стрибки в довжину
Жінки
2 липня
  • 1. Ларісса Япічіно (Італія) - 6.69 м
  • 2. Малайка Мігамбо (Німеччина) - 6.66 м
  • 3. Івана Вулета (Сербія) - 6.58 м
  • 4. Марина Бех-Романчук (Україна) 6.55 м

Раніше Кроль здобула бронзову медаль на етапі Діамантової ліги.

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