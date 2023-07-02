Бех-Романчук стала четвертою на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі у секторі стрибків у довжину посіла четверте місце.

У найкращій спробі вона показала результат 6,55 м. Цього результату не вистачило, щоб потрапити до "фіналу трьох", де визначались призерки.

Діамантова ліга

Стокгольм, Швеція

Стрибки в довжину

Жінки

2 липня

1. Ларісса Япічіно (Італія) - 6.69 м

2. Малайка Мігамбо (Німеччина) - 6.66 м

3. Івана Вулета (Сербія) - 6.58 м

4. Марина Бех-Романчук (Україна) 6.55 м

Раніше Кроль здобула бронзову медаль на етапі Діамантової ліги.