Бех-Романчук стала четвертою на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі у секторі стрибків у довжину посіла четверте місце.
У найкращій спробі вона показала результат 6,55 м. Цього результату не вистачило, щоб потрапити до "фіналу трьох", де визначались призерки.
Діамантова ліга
Стокгольм, Швеція
Стрибки в довжину
Жінки
2 липня
- 1. Ларісса Япічіно (Італія) - 6.69 м
- 2. Малайка Мігамбо (Німеччина) - 6.66 м
- 3. Івана Вулета (Сербія) - 6.58 м
- 4. Марина Бех-Романчук (Україна) 6.55 м
Раніше Кроль здобула бронзову медаль на етапі Діамантової ліги.