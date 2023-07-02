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Проценко завоював медаль на етапі Діамантової ліги

Сьогодні 21:25 179 0
Проценко завоював медаль на етапі Діамантової ліги
#Андрій Проценко

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Андрій Проценко на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі здобув бронзову медаль.

У стрибках у висоту він стрибнув на 2.16 м.

Перемогу здобув представник Нової Зеландії Гаміш Керр.

Змагання у Швеції стали для Проценка четвертими у літньому сезоні-2023. Їм передували два турніри у Польщі, де Андрій здобув золото і бронзу, двічі показавши результат 2.21 метра - найкращий особистий результат на відкритому повітрі у 2023 році.

Діамантова ліга
Стокгольм, Швеція
Стрибки у висоту
Чоловіки
2 липня
  • 1. Гаміш Керр (Нова Зеландія) 2.24 метра
  • 2. Тома Кармой (Бельгія) 2.20 м
  • 3. Андрій Проценко (Україна) 2.16 м

Раніше Кроль здобула бронзову медаль на етапі Діамантової ліги.

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