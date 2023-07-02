Проценко завоював медаль на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.
Український легкоатлет Андрій Проценко на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі здобув бронзову медаль.
У стрибках у висоту він стрибнув на 2.16 м.
Перемогу здобув представник Нової Зеландії Гаміш Керр.
Змагання у Швеції стали для Проценка четвертими у літньому сезоні-2023. Їм передували два турніри у Польщі, де Андрій здобув золото і бронзу, двічі показавши результат 2.21 метра - найкращий особистий результат на відкритому повітрі у 2023 році.
Діамантова ліга
Стокгольм, Швеція
Стрибки у висоту
Чоловіки
2 липня
- 1. Гаміш Керр (Нова Зеландія) 2.24 метра
- 2. Тома Кармой (Бельгія) 2.20 м
- 3. Андрій Проценко (Україна) 2.16 м
Раніше Кроль здобула бронзову медаль на етапі Діамантової ліги.