Проценко завоював медаль на етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Андрій Проценко на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі здобув бронзову медаль.

У стрибках у висоту він стрибнув на 2.16 м.

Перемогу здобув представник Нової Зеландії Гаміш Керр.

Змагання у Швеції стали для Проценка четвертими у літньому сезоні-2023. Їм передували два турніри у Польщі, де Андрій здобув золото і бронзу, двічі показавши результат 2.21 метра - найкращий особистий результат на відкритому повітрі у 2023 році.

Діамантова ліга

Стокгольм, Швеція

Стрибки у висоту

Чоловіки

2 липня

1. Гаміш Керр (Нова Зеландія) 2.24 метра

2. Тома Кармой (Бельгія) 2.20 м

3. Андрій Проценко (Україна) 2.16 м

Раніше Кроль здобула бронзову медаль на етапі Діамантової ліги.