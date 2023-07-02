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Україна посіла третю сходинку у медальному заліку Європейських ігор

Завершилися ЄІ-2023
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Україна посіла третю сходинку у медальному заліку Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

2 липня в останній день Європейських ігор-2023 українські спортсмени здобули дві нагороди.

Український кікбоксер Тимур Бриков завоював срібну медаль. Він у фінальному протистоянні у категорії до 75 кг в повному контакті поступився грузинському спортсмену Луці Шонії - 0:3.

Вікторія Ус у фіналі Європейських ігор з веслування на байдарці-крос у каное-слаломі посіла перше місце. Для України це була остання медаль на Європейських іграх. В українців 21 золота медаль, що дозволило посісти третє місце у медальному заліку.

Україна посіла третє місце в медальному заліку, маючи в доробку 41 нагороду (21 золоту, 12 срібних, 8 бронзових). Перше місце впевнено посіла збірна Італії - 100 (35 - 26 - 39). Другими стали іспанці - 57 (21 - 17 - 19).

Підсумковий медальний залік

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