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18-річний гонщик загинув у гонці регіонального чемпіонату Європи з Формули

Пілот команди МП Моторспорт потрапив до смертельної аварії
Сьогодні 14:25 303 0
18-річний гонщик загинув у гонці регіонального чемпіонату Європи з Формули
#Альпін, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

18-річний нідерландський гонщик Ділано ван'т Гофф загинув унаслідок аварії в гонці регіонального чемпіонату Європи з Формули.

Про це повідомляє команда Формули-1 Альпін.

Пілот команди МП Моторспорт потрапив до смертельної аварії на треку Спа-Франкоршам.

Заїзд проходив у дощових умовах. Болід Ділано розвернуло на трасі, після чого в нього врізалися машини інших суперників.

Ділано був чемпіоном іспанської Формули-4.

Нагадаємо, Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Австрії.

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