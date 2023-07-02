18-річний гонщик загинув у гонці регіонального чемпіонату Європи з Формули

Джерело - Чемпіон.
18-річний нідерландський гонщик Ділано ван'т Гофф загинув унаслідок аварії в гонці регіонального чемпіонату Європи з Формули.
Про це повідомляє команда Формули-1 Альпін.
Пілот команди МП Моторспорт потрапив до смертельної аварії на треку Спа-Франкоршам.
Заїзд проходив у дощових умовах. Болід Ділано розвернуло на трасі, після чого в нього врізалися машини інших суперників.
July 1, 2023
Ділано був чемпіоном іспанської Формули-4.
Нагадаємо, Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Австрії.
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