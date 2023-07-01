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Визначився найкращий спортсмен червня

Експертна комісія НОК України визначила найкращого спортсмена червня-2023.
Сьогодні 14:37 235 0
Визначився найкращий спортсмен червня
#Людмила Лузан

Джерело - Чемпіон.

Українська веслувальниця Людмила Лузан стала найкращим спортсменом червня в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

На ІІІ Європейських іграх Людмила Лузан стала найуспішнішим українським атлетом, вигравши дві золоті (каное-двійка 500 м; каное-одиночка 500 м) та одну срібну (одиночка 200 м) медаль.

Найкращим тренером визнали особистого тренера Людмили Миколу Мацапуру.

Найкращим юним спортсменом став Кирило Болюх. Він -  дворазовий чемпіон ІІІ Європейських ігор зі стрибків у воду (синхронні стрибки з вишки 10 м та синхронні стрибки змішаних пар з вишки 10 м).

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