Україна зберегла третю сходинку в медальному заліку Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

30 червня на Європейських іграх-2023 українські спортсмени, як і напередодні, залишилися без медалей, проте зберегли третє місце в медальному заліку, маючи в доробку 36 нагород (19 золотих, 10 срібних, 7 бронзових).

Лідирує, як і раніше збірна Італії - 79 (24 - 23 - 32). Другими йдуть іспанці - 49 (19 - 13 - 17).

Слід відзначити жіночу збірну України з пляжного футболу, яка вийшла у фінал, у якому 1 липня зіграє проти Іспанії.

Медальний залік на 30 червня

1 липня, у передостанній змагальний день, на Європейських іграх-2023 буде розіграно 26 комплектів нагород.