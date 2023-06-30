Жіноча збірна України програла Греції в 1/8 фіналу Європейських ігор з фехтування на шаблях

Неприємна сенсація

Джерело - Чемпіон.

Українські фехтувальниці не пробилися в 1/4 фіналу Європейських ігор-2023 у командних змаганнях шаблісток.

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Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька поступилися команді Греції в 1/8 фіналу. Українки вели у рахунку 25:18, але у наступному заході Аліна Комащук програла Теодорі Гунтурі з рахунком 3:12. Далі збірна Греції лише збільшила перевагу у рахунку і здобула перемогу - 45:35.

Раніше чоловіча збірна України пробилася у чвертьфінал Європейських ігор зі фехтування на шпагах.

Європейські ігри-2023

Фехтування. Командні змагання. Шабля. Жінки

1/8 фіналу, 30 червня