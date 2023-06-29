Геращенко здобула срібло на етапі Діамантової ліги, Магучіх - бронзу

Юлія Левченко стала 5-ою

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з легкої атлетики здобула 2 медалі в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Лозанні.

Ірина завоювала срібло. Ірина взяла висоту 2,00 м та повторила свій найкращий результат у кар’єрі, який вона встановила на чемпіонаті світу-2022.

Третьою стала Ярослава Магучіх. Це її перша бронза сезону, до цього вона завоювала 11 золотих нагород поспіль.

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Юлія Левченко стала 5-ою.

Нікола Оліслагерс з Австралії здобула перемогу на змаганнях.

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