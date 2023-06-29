Головне
Геращенко здобула срібло на етапі Діамантової ліги, Магучіх - бронзу
Сьогодні 21:38 341
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023
Сьогодні 21:23 556 1
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 21:15 54231
Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 18:47 817 1
Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до півфіналу Європейських ігор
Сьогодні 16:46 1213
Збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА
Сьогодні 15:55 1585
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 15:23 1171
Жіноча збірна не змогла пробитися у півфінал Європейських ігор у командному турнірі з фехтування на шпагах
Сьогодні 14:40 1278
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 11:24 38695
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 07:30 805 5
Прямі трансляції

Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023

Сьогодні 21:23 556 1
Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023
#медальний залік, #Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

29 червня на Європейських іграх-2023 скарбничка збірної України не поповнилась жодною медаллю. Як наслідок, Україну в медальному заліку обійшла Іспанія, яка в дев'ятий змагальний день зуміла завоювати по одній нагороді різного гатунку.

В активі українських спортсменів - 36 медалей (19 - 10 - 7). 

Очолюють же медальний залік, як і раніше, італійці - 70 (21 - 22 - 27). В Італії - 47 (19 - 13 - 15).

30 червня на Європейських іграх атлети розіграють 9 комплектів медалей у 5-ти видах спорту.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 31579
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 38695
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 54231
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям 6089
Ф’юрі відмовився від бою з Усиком Ф’юрі відмовився від бою з Усиком 13876
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 33037
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 302382 6
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13338 2
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5856
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 44727
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 30534 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37527 1