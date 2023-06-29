Україна - знову третя в медальному заліку Європейських ігор-2023

Джерело - Чемпіон.

29 червня на Європейських іграх-2023 скарбничка збірної України не поповнилась жодною медаллю. Як наслідок, Україну в медальному заліку обійшла Іспанія, яка в дев'ятий змагальний день зуміла завоювати по одній нагороді різного гатунку.

В активі українських спортсменів - 36 медалей (19 - 10 - 7).

Очолюють же медальний залік, як і раніше, італійці - 70 (21 - 22 - 27). В Італії - 47 (19 - 13 - 15).

30 червня на Європейських іграх атлети розіграють 9 комплектів медалей у 5-ти видах спорту.