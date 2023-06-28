Жіноча збірна України з волейболу вийшла у фінал Золотої Євроліги

Українки переграли збірну Чехію в другому півфіналі Золотої Євроліги

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу перемогла Чехію в другому півфінальному матчі Золотої Євроліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1. У першому матчі українки обіграли Чехію з рахунком 3:0.

Золота Євроліга-2023. Жінки

Фінал чотирьох, півфінал

Другий матч, 28 червня

Україна - Чехія 3:1 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25)

У фіналі українська команда зіграє проти переможця матчу Швеція - Бельгія.

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