Головне
Україна піднялась на друге місце в медальному заліку Європейських ігор-2023
Сьогодні 21:59 573
Челсі оголосив про перехід Гаверца в Арсенал
Сьогодні 22:15 161
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 22:09 13385
Збірна України зі стрибків у воду виграла медальний залік Європейських ігор-2023
Сьогодні 21:11 304
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 20:28 43996
Українські стрибуни Колодій та Коновалов виграли Європейські ігри
Сьогодні 20:24 811
Вчимо й переходимо на рідну українську мову: правила життя Марти Костюк
Сьогодні 19:00 516
Тоттенгем зробить пожертву під час благодійного матчу з Шахтарем
Сьогодні 16:59 475
Хижняк вийшов до півфіналу Європейських ігор та здобув путівку на Олімпійські Ігри-2024
Сьогодні 16:55 1522
Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета
Сьогодні 15:23 1041
Прямі трансляції

Жіноча збірна України з волейболу вийшла у фінал Золотої Євроліги

Українки переграли збірну Чехію в другому півфіналі Золотої Євроліги
Сьогодні 21:54 320 0
Жіноча збірна України з волейболу вийшла у фінал Золотої Євроліги

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу перемогла Чехію в другому півфінальному матчі Золотої Євроліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1. У першому матчі українки обіграли Чехію з рахунком 3:0.

Золота Євроліга-2023. Жінки
Фінал чотирьох, півфінал
Другий матч, 28 червня 

Україна - Чехія 3:1 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25)

У фіналі українська команда зіграє проти переможця матчу Швеція - Бельгія.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 23875
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік 13718
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 28773
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 30820
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 13385
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 43996
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15645 6
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8349
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15372
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22563
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7273 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265850