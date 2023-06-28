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Україна піднялась на друге місце в медальному заліку Європейських ігор-2023

Сьогодні 21:59 573 0
Україна піднялась на друге місце в медальному заліку Європейських ігор-2023
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

28 червня українські спортсмени здобули 2 медалі (обидві - золоті )на Європейських іграх, які продовжуються в Кракові (Польща).

Спочатку Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коростильова тріумфували в командних змаганнях в стрільбі з пістолета з дистанції 25 метрів. А під завісу змагального дня Олег Колодій та Данило Коновалов на 3-метровому трампліні виграли медаль найвищого ґатунку в синхронних стрибках і принесли збірній України перемогу в медальному заліку стрибків у воду.

Збірна України піднялася на другу сходинку, випередивши Іспанію (18 - 12 - 14), у загальнму медальному заліку - 19 золотих, 10 срібних і 7 бронзових. Лідирує Італія - 21 золота, 21 срібна, 26 бронзових.

Медальний залік станом на 28 червня

29 червня на Європейських іграх буде розіграно 11 комплектів нагород у 7-ми видах спорту.

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