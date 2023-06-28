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Україна зберігає третю сходинку та впритул наблизилась до лідерів медального заліку Європейських ігор-2023

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Україна зберігає третю сходинку та впритул наблизилась до лідерів медального заліку Європейських ігор-2023
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

27 червня на Європейських іграх-2023, що тривають у Польщі, українські спортсмени завоювали 9 медалей - 5 золотих, 3 срібних і 1 бронзову.

Одразу чотирі медалі принесли Україні тайські боксери - Олег Любченко (67 кг), Олександр Єфіменко (71 кг) та Олег Приймачов (91 кг) здобули медалі найвищого гатунку, а Владислав Скуріхін програв фінальну сутичку та отримав "срібло".

У змаганнях зі стрільби з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів дует Юлії та Павла Коростильових виграли змагання в міксті. 

Ще одна золота медаль в активі легендарної фехтувальниці Ольги Харлан, якій не було рівних в індивідуальних змаганнях шаблісток.

Срібну медаль вибороли Ксенія Байло та Софія Есман у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Також за крок від "золота" зупинилась Анна "Stafani" Пономаренко в змаганнях із брейкінгу (брейк-данс).

Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7-го місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки

Єдину "бронзу" цього дня поклав у скарбничку шпажист Владислав Станкевич, який програв лише один укол за вихід у фінал.

Україна впритул наблизилась до лідерів медального заліку -  Італії та Іспанії. У синьо-жовтих - 34 медалі (17 золотих, 10 срібних і 7 бронзових). В Італії - 63 (19 - 19 - 25), в Іспанії - 43 (18 - 11 - 14).

28 червня на Європейських іграх буде розіграно 11 комплектів нагород.

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