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Збірна України з тайського боксу виграла медальний залік Європейських ігор

Сьогодні 20:04 310 0
Збірна України з тайського боксу виграла медальний залік Європейських ігор
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

Українські майстри з тайського боксу (муай тай) тріумфували в загальному медальному заліку Європейських ігор-2023, що тривають у польському Кракові.

Українські бійці здобули 6 медалей - 3 золоті, 1 срібна та 2 бронзові. Усього розігрувалося 10 комплектів нагород.

Чемпіонами стали Ігор Любченко (67 кг), Олександр Єфіменко (71 кг) і Олег Приймачов (91 кг). Срібну медаль поклав до скарбнички Єгор Скуріхін (81 кг), бронзові нагорожди здобули Владислав Микитась (60 кг) та Анастасія Михайленко (51 кг).

Раніше медальні заліки виграли українські каратисти та предстаники веслування на байдарках і каное.

Наразі в збірної України 16 золотих, 9 срібних і 7 бронзових нагород і третє місце в загальному медальному заліку Європейських ігор-2023.

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