Для 17-річного українця Європейські ігри закінчилися достроково

Джерело - Суспільне Спорт.

Український стрибун у висоту Олексій Середа пропустить свій єдиний особистий старт на Європейських іграх – стрибки з 10-метрової вишки.

Про це повідомив тренерський штаб збірної України в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Змагання зі стрибків з 10-метрової вишки відбудуться сьогодні, 27 червня. Кваліфікація розпочнеться о 11:00, фінал - о 19:00.

Середа на Європейських іграх-2023 вже здобув дві золоті медалі: став чемпіоном у командних змаганнях, а також у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Наступним стартом для українця мав стати одиночний турнір.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У попередній заявці на старт Середа був присутній. Однак ближче до вечора понеділка, 26 червня, його прізвище зникло серед списку учасників змагань.

Як повідомили у тренерському штабі збірної України зі стрибків у воду, Середа знявся з виступу в одиночному турнірі через проблеми зі спиною.

Крім старту в одиночному турнірі, Середа також не змагався у міксті синхронних стрибків з 10-метрової вишки. У цьому виді Україна була представлена у складі Ксенії Байло та Кіріла Болюха і також здобула перемогу.