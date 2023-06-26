Головне
Україна зберігає третє місце медального заліку Європейських ігор після 6 змагальних днів
Сьогодні 21:46 598
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 22:29 26828
Бежура виграла Європейські ігри з фехтування
Сьогодні 20:47 745
Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 18:57 341
Єфіменко став фіналістом Європейських ігор
Сьогодні 18:07 320
Ярмоленко підписав контракт з Динамо
Сьогодні 17:16 4586
Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 16:53 306
Микитась завоював бронзову медаль Європейських ігор
Сьогодні 16:33 379
Модрич продовжив контракт із Реалом
Сьогодні 13:52 367
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій
Сьогодні 12:15 301438 3
Прямі трансляції

Мак-Грегор: Моє повернення буде найбільшим в бойових видах спорту

Ірландець прокоментував своє можливе повернення
Сьогодні 23:24 197 0
Мак-Грегор: Моє повернення буде найбільшим в бойових видах спорту
Фото: Getty Images
#UFC, #Конор Мак-Грегор

Джерело - MMA Mania.

Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Макгрегор готовий повернутися у клітку.

Про це він розповів порталу MMA Mania.

"Не просто повернення. Найбільше повернення в бойових видах спорту. Це буде, знаєте, я вдарю цього хлопця Чендлера по голові. Він просто створений для того, щоб його штовхали всюди, і це те, до чого я прагну.

  Мак-Грегор: Сподіваюся провести ще 100 боїв

Я прагну обернути цим сталевим прутом суперника. І ви побачите зображення ноги, що звисає, а потім ви побачите зображення голови, що звисає. Тому я в захваті від цього і мотивований для цього. Непохитний, пробираюся до нього", - заявив Мак-Грегор.

Повідомлялося, що Мак-Грегор готовий провести бій на голих кулаках.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 25117
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 4759
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій 301438 3
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 26828
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 10764
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 4785
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 37357
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9951 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37639 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15334
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 84371 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34081 5