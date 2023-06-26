Мак-Грегор: Моє повернення буде найбільшим в бойових видах спорту

Ірландець прокоментував своє можливе повернення

Джерело - MMA Mania.

Колишній дворазовий чемпіон UFC Конор Макгрегор готовий повернутися у клітку.

Про це він розповів порталу MMA Mania.

"Не просто повернення. Найбільше повернення в бойових видах спорту. Це буде, знаєте, я вдарю цього хлопця Чендлера по голові. Він просто створений для того, щоб його штовхали всюди, і це те, до чого я прагну.

Мак-Грегор: Сподіваюся провести ще 100 боїв

Я прагну обернути цим сталевим прутом суперника. І ви побачите зображення ноги, що звисає, а потім ви побачите зображення голови, що звисає. Тому я в захваті від цього і мотивований для цього. Непохитний, пробираюся до нього", - заявив Мак-Грегор.

Повідомлялося, що Мак-Грегор готовий провести бій на голих кулаках.

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