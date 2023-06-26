Україна зберігає третє місце медального заліку Європейських ігор після 6 змагальних днів

Джерело - Чемпіон.

26 червня на Європейських іграх-2023, які продовжуються у Кракові, скарбничка збірної України поповнилась 3 медалями.

Бронзові медалі завоювали майстри тайського боксу Владислав Микитась та Анастасія Михайленко, які програли півфінальні сутички.

Шпажистка Фейбі Бежура принесла Україні золото в індивідуальних змаганнях.

Тож після 6-ти змагальних днів в української команди 12 золотих, 7 срібних і 6 бронзових медалей. Українці - треті в медальному заліку Європейських ігор.

Збірна Італії очолила залік - 18 золотих, 17 срібних і 23 бронзові, Іспанія - друга (18 - 11 - 11).

27 червня на Європейських іграх спортсмени розіграють 25 комплектів медалей у 9-ти видах спорту.