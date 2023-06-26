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Президент UFC Вайт: Цукерберг проти Маска – це не бій-фальшивка

Президент UFC прокоментував можливий бій
Сьогодні 19:55 379 0
Президент UFC Вайт: Цукерберг проти Маска – це не бій-фальшивка
#UFC, #Дейна Вайт

Джерело - MMA Mania.

Президент UFC Дейна Вайт прокоментував можливий бій за правилами MMA між Марком Цукербергом та Ілоном Маском.

Про це повідомляє MMA Mania.

"Це не бій-фальшивка. Фальшивка – це коли хлопці з ММА йдуть у бокс та зазнають поразки. Ми таке вже бачили та знаємо, чим це закінчується.

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Це поєдинок між двома найвпливовішими та найбагатшими людьми світу. Хто переможе? Хто це бачив раніше? Ніхто. Це той бій, який хочеться побачити абсолютно кожному", – сказав Вайт.

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