Салуквадзе стала першою, кому вдалося вийти на десяті Олімпійські ігри

Грузинська спортсменка увійшла до історії

Джерело - Чемпіон.

Грузинка Ніно Салуквадзе вийшла у фінал із кульової стрільби з 25 метрів на Європейських іграх-2023.

Завдяки цьому грузинська спортсменка спромоглася забронювати собі місце на Олімпіаді в 2024 році, які відбудуться у Парижі.

Для 54-річної Салуквадзе ці ігри стануть десятими в кар'єрі. Зважаючи на це, Ніно вдалося увійти в історію, потрапивши на Олімпіаду рекордну кількість разів.

Нагадаємо грузинка виборола в рамках Олімпійських ігор три медалі: золото, срібло та бронзу. Дві з них припали на 1988 рік і одна на 2008 рік.

Зазначимо на ОІ-2014 Салуквадзе брала участь разом із сином Мачаваріані Цотне.