Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 26 червня
Сьогодні 07:18 765
Ярмоленко підписав контракт з Динамо
Сьогодні 17:16 532
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 16:57 23419
Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 16:53 120
Микитась завоював бронзову медаль Європейських ігор
Сьогодні 16:33 210
Модрич продовжив контракт із Реалом
Сьогодні 13:52 269
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій
Сьогодні 12:15 301247 3
17 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 11:47 1662
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 10:18 10327
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 04:19 22868
Прямі трансляції

Салуквадзе стала першою, кому вдалося вийти на десяті Олімпійські ігри

Грузинська спортсменка увійшла до історії
Сьогодні 15:58 342 0
Салуквадзе стала першою, кому вдалося вийти на десяті Олімпійські ігри
#Ніно Салуквадзе

Джерело - Чемпіон.

Грузинка Ніно Салуквадзе вийшла у фінал із кульової стрільби з 25 метрів на Європейських іграх-2023.

Завдяки цьому грузинська спортсменка спромоглася забронювати собі місце на Олімпіаді в 2024 році, які відбудуться у Парижі.

Для 54-річної Салуквадзе ці ігри стануть десятими в кар'єрі. Зважаючи на це, Ніно вдалося увійти в історію, потрапивши на Олімпіаду рекордну кількість разів.

Нагадаємо грузинка виборола в рамках Олімпійських ігор три медалі: золото, срібло та бронзу. Дві з них припали на 1988 рік і одна на 2008 рік.

Зазначимо на ОІ-2014 Салуквадзе брала участь разом із сином Мачаваріані Цотне.

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 10327
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 22868
Магучіх виграла Європейські ігри-2023 Магучіх виграла Європейські ігри-2023 5273
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій 301247 3
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 4495
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 23419
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 77946 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 18850 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 44587
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 101936 4
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 284736
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27085