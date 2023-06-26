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Комітету молоді та спорту закликав Верховну Раду звернутися до лідерів держав щодо обмеження в’їзду російським і білоруським спортсменам

Сьогодні 13:15 132 0
Комітету молоді та спорту закликав Верховну Раду звернутися до лідерів держав щодо обмеження в’їзду російським і білоруським спортсменам

Джерело - Чемпіон.

На засіданні Комітету молоді та спорту було рекомендовано Верховній Раді звернутися до лідерів та парламентів іноземних держав щодо обмеження в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам.

Про це розповів олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

"Щойно на засіданні Комітету молоді і спорту завершили розгляд ряду важливих питань:

1. Прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України схвалити Звернення до лідерів та парламентів іноземних держав щодо обмеження в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям.

Окремо вирішили закликати Президента Франції Емануеля Макрона та усіх відповідальних осіб не допустити на свою територію рашистів та білорусів, які прикриваючись спортом, сповідують антилюдську пропаганду.

Варто зазначити, що Іспанія не надала візи спортсменам рф та рб для участі у молодіжному чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби, і це є дуже гарний приклад для інших країн, у тому числі для Франції.

2. Запропонували парламенту затвердити пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до представників спортивних організацій російської федерації та республіки білорусь.

Мова йде про Аркадія Дворковича (президента Міжнародної шахової федерації), Максима Агапітова (президент федерації важкої атлетики рф), Володимира Єшеєва (президент федерації рф стрільби з луку) та багато інших.

Сподіваємось, що Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримає нашу ініціативу і рекомендує народним депутатам під час одного з чергових засідань підтримати відповідну постанову.

3. Ініціювали збільшення кількості Премій за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування з 10 до 30 премій для відзначення більшої кількості молодих громадян України, які зі зброєю в руках захищають незалежність та територіальну цілісність", - написав Беленюк.

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