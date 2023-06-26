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Середа: Планували набрати 400 балів

Олексій Середа прокоментували свою перемогу в синхронних стрибках у воду із 10-метрової вишки на Європейських іграх 2023
Сьогодні 08:24 253 0
Середа: Планували набрати 400 балів
#Олексій Середа

Джерело - noc-ukr.org.

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Кірілл Болюх здобули неймовірний результат у синхронних стрибках у воду із 10-метрової вишки на Європейських іграх 2023 у Кракові.

Про це розповів Олексій Середа.

"Ми налаштовувались на золоту медаль, але планували набрати за 400 балів [результат українців склав 398.70]. Ми дуже сильно помилилися в одному зі стрибків. Але, як то кажуть, це спорт і тут все може бути. Тому перше місце  – це дуже хороший результат для нас, це наша перша спільна золота медаль чемпіонату Європи, і ми дуже щасливі

Стрибок на три бали для нас – це дуже погано. Але це спорт, і британці такий самий стрибок також зробили на три бали. Тому, можна сказати, що це був такий геніальний хід від нас. Ми помилились, вони трохи розслабились, і ми все ж змогли виграти золото", - відзначив Середа.

Нагадаємо, Середа та Болюх виграли Європейські ігри зі стрибків у воду.

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