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Збірна України програла Туреччині у фіналі Золотої Євроліги

В українців не вистачило сил на останній сет
Вчора 23:42 247 0
Збірна України програла Туреччині у фіналі Золотої Євроліги

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася Туреччині у фіналі Золотої Євроліги.

Матч завершився у п’яти сетах - 25:14, 22:25, 24:26, 25:22, 6:15. Нагадаємо, що ставши фіналістом, українські волейболісти отримали право зіграти у Кубку претендентів, переможець якого отримає путівку до Ліги націй-2024.

Бронзовим призером Золотої Євроліги стала збірна Хорватії, яка переграла Чехію (3:0).

Відзначимо, що Україна здобувала головний трофей Золотої Євроліги у сезоні-2017. Тоді за підсумками чотирьох сетів збірна обіграла Північну Македонію (3:1).

Золота Євроліга-2023.Чоловіки
Фінал чотирьох, фінал
25 червня 

Туреччина - Україна 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

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