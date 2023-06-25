Україна зберігає третє місце в медальному заліку Європейських ігор-2023

Джерело - Чемпіон.

25 червня на Європейських іграх-2023, які продовжуються у Кракові, скарбничка збірної України поповнилась 4 медалями.

Дует Олексій Середа та Кірілл Болюх здобули золото на 10-метровій вишці в змаганнях стрибунів у воду. Заслужену нагороду найвищої проби отримала і Ярослава Магучіх, якій не було рівних у стрибках у висоту.

Срібну медаль в міксті завоювали лучники Анастасія Павлова та Іван Кожокарь.

А 19-річний метальник списа Артур Фельнер приніс українські команді бронзу.

Збірна України продовжує посідати третє місце в загальному медальному заліку Європейських ігор-2023, виборовши за 4 дні 22 медалі - 11 золотих, 7 срібних і 4 бронзові.

Лідирують, як і раніше, іспанці - 17 золотих, 9 срібних і 10 бронзових, італійці - треті - 15 золотих, 16 срібних і 21 бронзова медаль.

26 червня на Європейських іграх буде розіграно 12 комплектів нагород у 5-ти видах спорту.