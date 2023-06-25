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Збірна України посіла 4 місце у фіналі артистичного плавання на ЄІ-2023

Сьогодні 12:44 64 0
Збірна України посіла 4 місце у фіналі артистичного плавання на ЄІ-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у фіналі з артистичного плавання у довільній програмі на Європейських іграх-2023 посіла 4-е місце.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки набрали 222,1939 бала. Збірна України виступала у складі: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Марта Фєдіна, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна.

Золоті медалі здобула збірна Іспанії. Бронзовими та срібними призерами відповідно стали збірні Італії та Ізраїлю. 

Європейські ігри-2023
Артистичне плавання. Довільна програма
Фінал, 25 червня

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