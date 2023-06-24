Збірна України переграла Хорватію та вийшла у фінал Золотої Євроліги

Суперником у фіналі стане команда Туреччини.

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Хорватію у фіналі чотирьох Золотої Євроліги.

Матч завершився у чотирьох сетах з рахунком 25:23, 21:25, 25:21, 25:12. Найрезультативнішим гравцем в складі України став Василь Тупчій — в його доробку 18 очок.

У фіналі українська команда зустрінеться зі збірною Туреччини.

Золота Євроліга-2023.Чоловіки

Фінал чотирьох, Півфінал

24 червня

Хорватія - Україна 25:23, 21:25, 25:21, 25:12

Фінал відбудеться у неділю, 25 червня. Початок о 21:00.

Відзначимо, що Україна вже здобувала головний трофей Золотої Євроліги у сезоні-2017. Тоді за підсумками чотирьох сетів збірна обіграла Північну Македонію (3:1).

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