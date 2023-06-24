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Україна піднялася на третє місце в медальному заліку Європейських ігор

Вчора 22:50 474 0
Україна піднялася на третє місце в медальному заліку Європейських ігор
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

24 червня на Європейських іграх-2023, що тривають у польському Кракові, українські спортсмени здобули 7 медалей - 4 золоті та 3 срібні.

Золото вибороли легкоатлетки Наталія Кроль на 800-метрівці та Марина Бех-Романчук у потрійному стрибку. Також нагороду найвищого ґатунку здобула каноїстка Людмила Лузан в одиночці на 500 м. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялися й стрибуни у воду Ксенія Байло та Кірілл Болюх, яким не було рівних у синхрнних стрибках змішаних пар.

Дві срібні медалі в скарбничку поклали майстрині артистичного плавання: сестри Марина та Владислава Алексіїви у програмі довільних дуетів, а Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко в акробатичній групі.

Також срібло в активі метальника молота Михайла Кохана.

Збірна України піднялася на третю сходинку в медальному заліку. За три медальні дні українці здобули вже 18 нагород - 9 золотих, 6 срібних і 3 бронзових.

Очолюють залік іспанці - 13 золотих, 8 срібних і 8 бронзових. Італійці - другі - 11 золотих, 12 срібних і 15 бронзових.

25 червня на Європейських іграх атлети розіграють 34 комплекти нагород.

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