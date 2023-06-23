Головне
Заплітний здобув золоту медаль Європейських ігор у карате
Вчора 18:51 699
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Вчора 22:39 6924
Україна - четверта в медальному заліку Європейських ігор-2023
Вчора 22:24 505
Європейські ігри-2023: медальний залік
Вчора 21:55 8555
Україна виграла медальний залік Європейських ігор-2023 у карате
Вчора 21:04 289
Шепєлєв здобув бронзову медаль у потрійному стрибку на Європейських іграх
Вчора 20:17 466
Серьогіна завоювала срібну медаль Європейських ігор
Вчора 18:39 382
Ракицький продовжив контракт із Шахтарем
Вчора 16:57 585
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Вчора 16:54 3915
Лузан здобула срібну медаль Європейських ігор
Вчора 16:18 566
Прямі трансляції

Україна - четверта в медальному заліку Європейських ігор-2023

Вчора 22:24 505 0
Україна - четверта в медальному заліку Європейських ігор-2023
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

23 червня, у другий медальний день на Європейських іграх-2023, українські спортсмени здобули 5 медалей.

Розпочали медальний врожай українські майстри греблі на каное - четвірка в складі Олега Кухарика, Ігоря Трунова, Дмитра Даниленка та Івана Семикіна виборола срібло на дистанції 500 метрів.

Людмила Лузан також здобула срібло в каное-одиночці на 200-метрівці. Для срібної медалістки Токіо-2022 це друга медаль Європейських ігор.

Каратистка Аніта Серьогіна принесла в синьо-жовту скарбничку медаль у ваговій категорії до 61 кг. Золото ж Україні приніс Ілля Заплітний, який тріумфував серед каратистів у ваговій категорії до 75 кг.

Бронзова медаль дісталася Владиславу Шепєлєву в потрійному стрибку. Нагадаємо, в межах ЄІ проходить командний чемпіонат Європи з легкої атлетики, на якому збірні змагаються в дивізіонах, а медалі розраховуються в заочній боротьбі.

Таким чином, збірна України посідає 4 сходинку в медальному заліку.

Лідирують у медальному заліку іспанці (9 - 5 - 4), італійці - другі (8 - 8 - 8), на третій сходинці - поляки (6 - 2 - 4).

24 червня на Європейських іграх буде розіграно 37 комплектів нагород.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 82179 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 74943 1
Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 24790 2
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 8555
Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі 21411
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 13328
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26995
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 72939
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 74943 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47745
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 82179 3
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20584