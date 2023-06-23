Україна - четверта в медальному заліку Європейських ігор-2023

Джерело - Чемпіон.

23 червня, у другий медальний день на Європейських іграх-2023, українські спортсмени здобули 5 медалей.

Розпочали медальний врожай українські майстри греблі на каное - четвірка в складі Олега Кухарика, Ігоря Трунова, Дмитра Даниленка та Івана Семикіна виборола срібло на дистанції 500 метрів.

Людмила Лузан також здобула срібло в каное-одиночці на 200-метрівці. Для срібної медалістки Токіо-2022 це друга медаль Європейських ігор.

Каратистка Аніта Серьогіна принесла в синьо-жовту скарбничку медаль у ваговій категорії до 61 кг. Золото ж Україні приніс Ілля Заплітний, який тріумфував серед каратистів у ваговій категорії до 75 кг.

Бронзова медаль дісталася Владиславу Шепєлєву в потрійному стрибку. Нагадаємо, в межах ЄІ проходить командний чемпіонат Європи з легкої атлетики, на якому збірні змагаються в дивізіонах, а медалі розраховуються в заочній боротьбі.

Таким чином, збірна України посідає 4 сходинку в медальному заліку.

Лідирують у медальному заліку іспанці (9 - 5 - 4), італійці - другі (8 - 8 - 8), на третій сходинці - поляки (6 - 2 - 4).

24 червня на Європейських іграх буде розіграно 37 комплектів нагород.