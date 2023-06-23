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У Формулі-1 назвали ідеальну кількість гонок у сезоні

Сьогодні 20:52 211 0
У Формулі-1 назвали ідеальну кількість гонок у сезоні
Фото - gettyimages

Джерело - sport.ua.

Керівник Формули-1 Стефано Доменікалі переконаний, що календар сезону має складатися з 24-х Гран-прі.

Ця рекордна цифра, яка планувалась на нинішній чемпіонат. Однак через скасування гонок у Китаї та Італії сезон-2023 пройде з 22-ма гонками.

"Наступного сезону ми хочемо провести 24 гонки. Це правильне число. Це баланс між логістикою та тим, скільки люди мають працювати.І це число ми плануємо зберегти стабільним на довгий час", – сказав Доменікалі.

Гонка в Китаї цього сезону була скасована через коронавірус, а Гран-прі Емілії-Романьї не відбувся через повінь у регіоні Італії.

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