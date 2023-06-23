Бех-Романчук: Мандраж на змаганнях можна контролювати

Мандраж на змаганнях можна контролювати та використати на свою користь.

Про це розповіла українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

"Завжди страшно! І це нормально, коли ви відчуваєте мандраж! Його можна контролювати та використати на свою користь. Був період коли я не відчувала нічого. І це було дуже погано, адже це була повна байдужість та відсутність мотивації, насолоди від того, що я роблю", - сказав Бех-Романчук.