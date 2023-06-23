Бех-Романчук: Мандраж на змаганнях можна контролювати

Джерело - Чемпіон.
Мандраж на змаганнях можна контролювати та використати на свою користь.
Про це розповіла українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.
"Завжди страшно! І це нормально, коли ви відчуваєте мандраж! Його можна контролювати та використати на свою користь. Був період коли я не відчувала нічого. І це було дуже погано, адже це була повна байдужість та відсутність мотивації, насолоди від того, що я роблю", - сказав Бех-Романчук.
Актуально: Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!