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Бех-Романчук: Мандраж на змаганнях можна контролювати

Українська легкоатлетка розповіла про страх під час змагань
Сьогодні 15:59 295 0
Бех-Романчук: Мандраж на змаганнях можна контролювати
Фото: Getty Images
#Марина Бех-Романчук

Джерело - Чемпіон.

Мандраж на змаганнях можна контролювати та використати на свою користь.

Про це розповіла українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

"Завжди страшно! І це нормально, коли ви відчуваєте мандраж! Його можна контролювати та використати на свою користь. Був період коли я не відчувала нічого. І це було дуже погано, адже це була повна байдужість та відсутність мотивації, насолоди від того, що я роблю", - сказав Бех-Романчук.

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