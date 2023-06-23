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Харлан: Якщо я не буду виступати на ЧС, то можу забути про особисті змагання на Олімпіаді

Олімпійська чемпіонка прокоментувала зміну олімпійського відбору FIE і повернення росіян
Сьогодні 12:20 142 0
Харлан: Якщо я не буду виступати на ЧС, то можу забути про особисті змагання на Олімпіаді
#Ольга Харлан, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Суспільне Спорт.

Українським фехтувальникам потрібно виступати на чемпіонаті світу, щоб відібратися на особисті змагання Олімпійських ігор-2024.

Про це заявила Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

"Очікувала, що рано чи пізно росіяни з'являться. Для мене це неприпустимо. Немає значення - військовослужбовець чи ні. Вони - представники цієї країни. Після того, що вони зробили в Каховці, після того, що вони роблять кожного дня протягом півтора року - це неприпустимо.

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Багато запитань до FIE, як вони можуть заплющувати на це очі. Але не думаю, що російська команда потрапить на Ігри таким складом. Я не знаю цих фехтувальниць, вони доволі молоді, 2000-2003 року народження. Можливо, вони хочуть, аби ми таким чином не відібрались. У будь-якому разі російські атлети не повинні зараз їздити на змагання чи взагалі з’являтись у залі. Вони на це не заслуговують.

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Знаємо, що попередній президент FIE не так сильно відійшов від справ. Ми не знаємо всього, але бачимо таку динаміку. У FIE зараз роблять усе можливе, аби повернути до змагань росіян і білорусів, аби "не було дискримінації".

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При цьому вони руйнують підготовку до завершення цього сезону і до Ігор загалом. Вони беруть кваліфікаційні змагання і переносять на інші дати та в іншу країну за лічені дні до початку Європейських ігор, підставляють усіх європейських країн-учасниць, у яких є план тренувань. Знаю, що в декого були заплановані збори, заброньовані квитки й готелі. Але треба все змінювати, бо на змагання приїдуть п’ять осіб.

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Для мене це дуже важко. Це дуже важливі змагання в особистому рейтингу, і якщо я зараз не виступаю і якщо я не буду виступати на чемпіонаті світу, то я в принципі можу забути про особисті змагання на Олімпіаді. Це дуже прикро і дуже болісно.

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Авжеж, є багато питань і до тих рішень, які є в нас. Адже не враховуються окремі види спорту, у яких є певні шляхи потрапляння на Олімпіаду, набору рейтингових очок. Нас усіх під один гребінець зробили. У нас нема іншого вибору - нам треба їхати на чемпіонат Європи та світу в індивідуальних змаганнях", - сказала Харлан.

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