Джерело - Чемпіон.

Українські стрільці Віктор Банькін/Поліна Колєснікова та Павло Коростильов/Олена Костевич не вийшли до фіналу Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів в міксті.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Дует Віктор Банькін/Поліна Колєснікова посів 19 місце. Інший дует Павло Коростильов/Олена Костевич був близьким до потрапляння четвірки найкращих, але не вистачило одного очка. Як підсумок сьоме місце.

Європейські ігри-2023

Стрільба. Мікст. Пневматичний пістолет. 10 м.

23 червня