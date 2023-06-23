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Українські стрільці не подолали кваліфікацію на Європейських іграх

Сьогодні 11:43 196 0
Українські стрільці не подолали кваліфікацію на Європейських іграх
#Олена Костевич, #Павло Коростильов

Джерело - Чемпіон.

Українські стрільці Віктор Банькін/Поліна Колєснікова та Павло Коростильов/Олена Костевич не вийшли до фіналу Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів в міксті.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Дует Віктор Банькін/Поліна Колєснікова посів 19 місце. Інший дует Павло Коростильов/Олена Костевич був близьким до потрапляння четвірки найкращих, але не вистачило одного очка. Як підсумок сьоме місце.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стрільба. Мікст. Пневматичний пістолет. 10 м.
23 червня

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