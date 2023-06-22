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Україна очолює медальний залік Європейських ігор-2023 після першого дня змагань

Вчора 23:33 199 0
Україна очолює медальний залік Європейських ігор-2023 після першого дня змагань
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

22 червня на Європейських іграх українські спортсмени здобули 6 медалей і очолили загальний медальний залік.

Золоті нагороди в скарбничку збірної України принесли Людмила Лузан і Валерія Терета (каное-двійка, 500 м), Олег Кухарик і Ігор Трунов (байдарка-двійка, 500 м), команда стрибунів у воду (мікст) та Анжеліка Терлюга (карате, 55 кг).

Бронзові нагороди вибороли Олена Костевич (пневматичний пістолет, 10 м) і Нікіта Філіпов (карате, 60 кг).

Другими в загальному заліку йдуть іспанці (9 медалей, 3 золотих), треті - поляки (6 медалей, 3 золотих).

Загалом у перший медальний день було розіграно 21 комплектів нагород в 11 видах спорту.

23 червня на Європейських іграх буде розіграно 36 комплектів медалей.

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