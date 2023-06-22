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Monte зіграють благодійний матч у CS:GO проти футболістів Динамо

Гравці Динамо візьмуть участь у благодійному кіберспортивному батлі
Сьогодні 17:55 260 0
Monte зіграють благодійний матч у CS:GO проти футболістів Динамо
#Динамо Київ, #Монте

Джерело - fcdynamo.com.

Українська кіберспортивна організація Monte оголосила про проведення благодійного матчу в CS:GO проти київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Донати з трансляції поєдинку переведуть фандрейзинговій платформі United24 на проєкт реконструкції Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.

За киян виступлять футболісти клубу Максим Дячук, Назарій Волошин, Микола Шапаренко та Олександр Караваєв, а також репер Tricky Nicki.

У складі Monte будуть кіберспортсмени організації Demqq, Woro2k, Krizzen, LMBT і київський блогер Антон Скуратов.

Матч відбудеться 25 червня. Точний час початку стане відомо пізніше.

Раніше повідомлялося, що лідер української команди Monte Boros може покинути команду.

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