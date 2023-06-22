Джерело - fcdynamo.com.
Українська кіберспортивна організація Monte оголосила про проведення благодійного матчу в CS:GO проти київського Динамо.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Донати з трансляції поєдинку переведуть фандрейзинговій платформі United24 на проєкт реконструкції Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.
За киян виступлять футболісти клубу Максим Дячук, Назарій Волошин, Микола Шапаренко та Олександр Караваєв, а також репер Tricky Nicki.
У складі Monte будуть кіберспортсмени організації Demqq, Woro2k, Krizzen, LMBT і київський блогер Антон Скуратов.
Матч відбудеться 25 червня. Точний час початку стане відомо пізніше.
Раніше повідомлялося, що лідер української команди Monte Boros може покинути команду.