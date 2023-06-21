Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023

20 червня (вівторок)

11:00-21:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Жінки. Чоловіки

11:00. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія

11:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина

11:20. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я

11:25. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав

11:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр

11:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія

12:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег

12:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман

13:15. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки : Іваненко-Кириліна Валерія

13:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана

13:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій

17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Жінки

17:20. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Жінки

18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Жінки

18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Чоловіки

18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Чоловіки

18:53. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Жінки

19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Жінки

19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав

19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Чоловіки

19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Чоловіки

20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Жінки

20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Чоловіки

21 червня (середа)

10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)

10:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Чоловіки

10:00-18:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Чвертьфінали. Жінки. Чоловіки

10:00-18:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи

10:08. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна

10:24. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван

10:40. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія

10:40. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки

10:54. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес

11:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки

11:08. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки

11:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки

11:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки

11:53. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор

12:02. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки

12:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки

12:30. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Жінки

12:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки

12:45. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки

13:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Жінки

13:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки

13:16. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки

13:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки

13:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки

14:45. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій

16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)

16:38. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Четвірка 500 м. Жінки

16:46. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Четвірка 500 м. Чоловіки

16:53. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки

17:00. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки

17:10. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло

17:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій

17:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки

17:46. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки

17:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна

18:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег

18:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна

18:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія

19:08. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро

19:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита

19:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина

19:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія

20:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав

20:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна

20:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля

22:00. Церемонія відкриття

22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)

09:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Мікст: Куліш Сергій, Сухорукова Вікторія; Царьков Олег, Тихова Даря

10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Фінал. Жінки

10:00. Карате. Ката. Чоловіки

10:00. Карате. Ката. Жінки

10:00. Карате. Куміте. До 50 кг. Жінки: Крива Катерина

10:00. Карате. Куміте. До 55 кг. Жінки: Терлюга Анжеліка

10:00. Карате. Куміте. До 67 кг. Чоловіки

10:00. Карате. Куміте. До 60 кг. Чоловіки: Філіпов Нікіта

10:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Мікст

10:07. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Міщук Тарас

10:21. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Лузан Людмила

10:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Зайцев Олександр

10:49. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Рибак Діана

10:55. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки: Гацько Ганна

11:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Мікст

11:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Чоловіки

11:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки: Дорощук Олег

11:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки: Кайсен Тетяна

11:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коваленко Станіслав

11:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Кокошко Роман

11:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина

12:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки: Стребкова Наталія

12:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Банькін Віктор, Коростильов Павло

12:30. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Мікст

12:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки: Фельфнер Артур

12:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки: Городиський Богдан-Іван

12:45. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки: Магучіх Ярослава

13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки

13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Жінки

13:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Жінки

13:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки: Ляхова Ольга

13:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація: збірна України - Погорілко Олександр, Барабанов Микита, Даниленко Данила, Рижикова Анна, Мельник Тетяна, Карпюк Катерина, Ткачук Вікторія

14:00-22:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи

14:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Жінки

14:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Чоловіки

15:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 500 м. Чоловіки

15:16. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Чоловіки

15:25. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки

15:34. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 500 м. Чоловіки

15:43. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четверіка. 500 м. Жінки

16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Фінал. Жінки

16:00. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Жінки

16:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Жінки

17:07. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки

17:14. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки

17:21. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки

17:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки

17:30. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Жінки

17:35. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Чоловіки

17:45. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Чоловіки

18:00. Стрибки у воду. Командні змагання. Вишки 3 м/10 м. Фінал. Мікст: Байло Ксенія, Письменська Анна, Коновалов Данило, Середа Олексій

18:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Жінки

18:17. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Вергелес Віталій, Терета Валерія

18:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Чоловіки

18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Чоловіки

18:30. Карате. Ката. Фінал. Чоловіки

18:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Зайцев Олександр, Докієнко Наталія

18:40. Карате. Ката. Фінал. Жінки

18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Жінки

19:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)

19:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Жінки

19:10. Карате. Куміте. До 50 кг. Фінал. Жінки

19:20. Карате. Куміте. До 60 кг. Фінал. Чоловіки

19:25. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Жінки

19:30. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Жінки: Бурова Оксана, Щигарєва Аліна

19:30. Баскетбол 3х3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща - Україна

19:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Чоловіки

19:33. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Чоловіки

19:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Чоловіки

19:50. Карате. Куміте. До 55 кг. Фінал. Жінки

20:00. Карате. Куміте. До 67 кг. Фінал. Чоловіки

20:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Жінки

20:30. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Жінки

20:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Жінки

20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Півфінал

21:20. Баскетбол 3х3. Група С. 2 тур. Жінки. Естонія - Україна

21:30. Пляжний гандбол. Фінал. Чоловіки

22:30. Пляжний гандбол. Фінал. Жінки

23 червня (п'ятниця) (розіграють 31 комплект медалей)

09:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Мікст

09:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем

09:45. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Жінки: Хомутовська Ольга

10:00. Тхеквондо. До 46 кг. Жінки: Нагурна Вікторія

10:00. Тхеквондо. До 49 кг. Жінки

10:00. Тхеквондо. До 54 кг. Чоловіки

10:00. Тхеквондо. До 58 кг. Чоловіки

10:00. Карате. Куміте. До 61 кг. Жінки: Серьогіна Аніта

10:00. Карате. Куміте. До 68 кг. Жінки: Мельник Галина

10:00. Карате. Куміте. До 75 кг. Чоловіки: Заплітний Андрій

10:00. Карате. Куміте. До 84 кг. Чоловіки: Чоботар Валерій

10:00. Карате. Куміте. 68+ кг. Жінки

10:00. Карате. Куміте. 84+ кг. Чоловіки

10:00. Падель. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст

10:00. Падель. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

10:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Жінки: Повх Марія

10:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Чоловіки

10:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки: Жмуденко Ярослав, Прищепа Євген

10:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки: Песоцька Маргарита, Братейко Соломія

10:49. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Чоловіки: Мазовський Тарас

11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Комбінація довільних програм.

11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Жінки

12:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Банькін Віктор, Коростильов Павло

12:30. Скелелазіння. Складність. Півфінал. Чоловіки: Васько Роман

12:30. Скелелазіння. Складність. Півфінал. Жінки: Казбекова Євгенія

12:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст: Братейко Соломія - Лимонов Антон

13:00. Падель. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

13:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Мікст

14:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Чоловіки

14:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Жінки

14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Бондарчук Дмитро

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Харциз Ярослав

14:00. Бокс. 54 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Ковальчук Анастасія

14:00. Бокс. 60 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Охрей Ганна

14:30-21:45. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Жінки

14:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Колеснікова Поліна

15:16. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки

15:20. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Чоловіки

15:25. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четвірка. 500 м. Чоловіки

15:45. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Чоловіки

16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Мікст: Письменська Анна, Азаров Кирило

16:04. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки

16:13. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Жінки

16:22. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Жінки

16:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки

17:15. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія

17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Жінки

17:20. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Жінки

17:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Жінки

17:37. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки

17:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Мікст

17:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Мікст

17:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Жінки

17:58. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки

18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Жінки

18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Чоловіки

18:30. Карате. Куміте. До 61 кг. Фінал. Жінки

18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Чоловіки

18:40. Карате. Куміте. До 75 кг. Фінал. Чоловіки

18:47. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Двійка. 200 м. Мікст

18:54. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Двійка. 200 м. Мікст

18:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Жінки

19:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Група технічна: збірна України - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)

19:10. Карате. Куміте. До 68 кг. Фінал. Жінки

19:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Жінки

19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Чоловіки

19:20. Карате. Куміте. До 84 кг. Фінал. Чоловіки

19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Чоловіки

19:50. Карате. Куміте. 68+ кг. Фінал. Жінки

19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Чоловіки

19:55. Баскетбол 3х3. Група С. 3 тур. Жінки. Україна - Литва

20:00. Тхеквондо. До 46 кг. Фінал. Жінки

20:00. Тхеквондо. До 54 кг. Фінал. Чоловіки

20:00. Тхеквондо. До 49 кг. Фінал. Жінки

20:00. Тхеквондо. До 58 кг. Фінал. Чоловіки

20:00. Карате. Куміте. 84+ кг. Фінал. Чоловіки

20:15. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Чоловіки: Болдирев Даниїл

20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Жінки

20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Чоловіки

21:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Жінки

21:20. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Чоловіки

24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів медалей)

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки

10:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст

10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки

10:00. Тхеквондо. До 53 кг. Жінки

10:00. Тхеквондо. До 57 кг. Жінки

10:00. Тхеквондо. До 63 кг. Чоловіки: Бистров Володимир

10:00. Тхеквондо. До 68 кг. Чоловіки: Чумаченко Андрій

10:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коростильов Павло, Банькін Віктор, Омельчук Олег

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки

11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Чоловіки: Колодій Олег, Коновалов Данило

11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Акробатична група. Фінал: збірна України - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія (резерв), Мацієвська Софія, Дерев`янченко Олеся (резерв)

11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки

12:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Жінки

12:00. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Чоловіки: Васько Роман

12:30. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем

12:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Чоловіки

13:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

13:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

13:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Жінки

13:14. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Чоловіки

13:30. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Одиночка. 500 м. Жінки

13:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Одиночка. 500 м. Чоловіки

13:45. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Жінки: Казбекова Євгенія

13:48. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 500 м. Жінки

13:57. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки

14:00. Бокс. 92 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Карцан Аркадій

14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Басанець Маріанна

14:00. Бокс. 66 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Бова Марія

14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег, Гудзий Святослав

14:30. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Жінки

14:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст

14:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Жінки

15:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки

15:20. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Чоловіки

15:25. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки

15:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 200 м. Мікст

15:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 200 м. Мікст

15:50. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки

15:53. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 200 м. Мікст

16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Мікст: Байло Ксенія, Болюх Кірілл

16:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Жінки: Сухорукова Вікторія, Тихова Даря, Кальниш Наталія

16:10. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Чоловіки

16:15. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки

16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Чоловіки

16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки

17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки

17:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Чоловіки

17:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Хомутовська Ольга

17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Жінки

17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Жінки

18:00. Артистичне плавання. Дует. Довільна програма. Фінал. Жінки

18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Чоловіки

18:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Чоловіки

18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Жінки

18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Жінки

18:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Жінки

19:00. Бокс. 51 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Замотаєв Дмитро

19:00. Бокс. 80 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр

19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки

19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Жінки

19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Чоловіки

20:00. Тхеквондо. До 53 кг. Фінал. Жінки

20:00. Тхеквондо. До 63 кг. Фінал. Чоловіки

20:00. Тхеквондо. До 57 кг. Фінал. Жінки

20:00. Тхеквондо. До 68 кг. Фінал. Чоловіки

20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал. Чоловіки

20:20. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Жінки

20:45. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Чоловіки

21:00. Скелелазіння. Складність. Фінал. Чоловіки

21:20. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Жінки

21:45. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Чоловіки

22:00. Скелелазіння. Складність. Фінал. Жінки

22:10. Баскетбол 3х3. Фінал. Жінки

22:35. Баскетбол 3х3. Фінал. Чоловіки

25 червня (неділя) (розіграють 33 комплекти нагород)

10:00. Тхеквондо. До 62 кг. Жінки

10:00. Тхеквондо. До 67 кг. Жінки

10:00. Тхеквондо. До 74 кг. Чоловіки

10:00. Тхеквондо. До 80 кг. Чоловіки: Костеневич Костянтин

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія

10:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст

10:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Мікст

10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки: Мільчев Микола

10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки: Маловічко Ірина, Науменко Вікторія

10:15. Стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія

10:15. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег

11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Комбінація довільних програм. Фінал: збірна України - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)

11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Жінки: Письменська Анна

11:00. Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Чоловіки: Тимощенко Павло, Ковальчук Юрій, Товкай Олександр, Агарушев Максим

11:00. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Жінки

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки

11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Мікст

12:20. Фехтування. Рапіра. Жінки: Полозюк Аліна, Сопіт Ольга, Петрова Крістіна, Миронюк Дарія

12:30. Велоспорт. Маунтенбайк. Крос-кантрі. Фінал. Жінки: Беломоіна Яна, Попова Ірина, Слободян Ірина

12:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Мікст

13:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

13:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Чоловіки

13:00. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Чоловіки

13:30. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Чоловіки

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 71 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Захарєєв Юрій

14:00. Бокс. 75 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Черноколенко Анастасія

14:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Мікст

15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Микитась Владислав

15:00. Муай тай. До 67 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Любченко Ігор

15:00. Муай тай. До 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Єфіменко Олександр

15:00. Муай тай. До 81 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Скуріхін Єгор

15:00. Муай тай. До 91 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Приймачов Олег

15:00. Муай тай. До 51 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Михайленко Анастасія

15:00. Муай тай. До 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

15:10. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Мікст

15:15. Велоспорт. Маунтенбайк. Крос-кантрі. Фінал. Чоловіки: Тітаренко Дмитро, Коняєв Олександр, Рисенко Сергій

15:20. Фехтування. Шабля. Чоловіки: Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Боговін Богдан

15:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст

15:35. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Мікст

16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки: Болюх Кірілл, Середа Олексій

16:10. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Мікст

16:25. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Жінки

16:30. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки

16:35. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Мікст

16:45. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Жінки

17:00. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Жінки

17:20. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Чоловіки

17:23. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Чоловіки

17:30. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки

17:50. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Жінки

18:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал. Чоловіки

18:00. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Жінки

18:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки

18:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Жінки

18:20. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Жінки

18:28. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Чоловіки

18:35. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Чоловіки

18:45. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 50 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Коб Тетяна

19:15. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Жінки

19:37. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Фінал

20:00. Тхеквондо. До 62 кг. Фінал. Жінки

20:00. Тхеквондо. До 74 кг. Фінал. Чоловіки

20:00. Тхеквондо. До 67 кг. Фінал. Жінки

20:00. Тхеквондо. До 80 кг. Фінал. Чоловіки

20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал. Жінки

20:10. Фехтування. Рапіра. Фінал Жінки

20:50. Фехтування. Шабля. Фінал. Чоловіки

21:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал. Жінки

26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів медалей)

10:00. Тхеквондо. До 73 кг. Жінки: Пипоть Ірина

10:00. Тхеквондо. 73+ кг. Жінки: Подолян Рената

10:00. Тхеквондо. До 87 кг. Чоловіки: Бондар Владислав

10:00. Тхеквондо. 87+ кг. Чоловіки: Гарбар Андрій

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем

10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Рапід. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна

10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст

11:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Мікст: Мільчев Микола, Маловічко Ірина

11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Чоловіки: Науменко Євген, Середа Олексій

11:00. Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Жінки: Хохлова Ірина, Клуннікова Ольга, Пермикіна Валерія, Чижова Анастасія

11:00. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Жінки

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки

11:45. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Жінки: Тихова Даря, Кальниш Наталія

12:10. Фехтування. Шпага. Жінки: Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія

13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Чоловіки

13:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Фінал. Жінки

13:30. Фехтування. Рапіра. Чоловіки: Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь

13:30. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Чоловіки

14:00. Бокс. 51 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 80 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 92 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 54 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 60 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 66 кг. 1/8 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:00. Муай тай. До 67 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:00. Муай тай. До 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:00. Муай тай. До 81 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:00. Муай тай. До 91 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:00. Муай тай. До 51 кг. 1/2 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки

15:00. Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки

15:30. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Жінки

17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Жінки

17:44. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки

17:50. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Мікст

18:20. Брейкданс. Груповий етап. Жінки: Пономаренко Анна

19:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал. Чоловіки

20:00. Тхеквондо. До 73 кг. Фінал. Жінки

20:00. Тхеквондо. До 87 кг. Фінал. Чоловіки

20:00. Тхеквондо. 73+ кг. Фінал. Жінки

20:00. Тхеквондо. 87+ кг. Фінал. Чоловіки

20:00. Настільний теніс. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст

20:10. Брейкданс. Груповий етап. Чоловіки: Гатин-Лозинський Олександр, Кузнєцов Олег

20:14. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки

20:20. Фехтування. Шпага. Фінал. Жінки

20:50. Фехтування. Рапіра. Фінал. Чоловіки

20:50. Настільний теніс. Парний розряд. Фінал. Мікст

27 червня (вівторок) (розіграють 24 комплекти медалей)

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Жінки

10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки: Маловічко Ірина, Науменко Вікторія

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна

10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст

11:00. Тріатлон. Фінал. Жінки: Левковська Ксенія, Прийма Софія, Кирик Марина

11:00. Сучасне п'ятиборство. Півфінал. Жінки

11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коновалов Данило, Оліферчик Станіслав

11:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Мікст

12:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

12:20. Фехтування. Шпага. Чоловіки: Рейзлін Ігор, Станкевич Володимир, Сич Ян, Макієнко Євген

12:28. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Жінки

13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Жінки

13:40. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 71 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 50 кг. 1/8 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 92+ кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Ловчинський Дмитро

14:00-21:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Чоловіки: збірна України

14:15. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Фінал. Мікст

14:58. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:00. Муай тай. До 60 кг. Фінал. Чоловіки

15:20. Фехтування. Шабля. Жінки: Харлан Ольга, Комащук Аліна, Бакастова Юлія, Кравацька Олена

15:30-18:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Жінки: збірна України

16:25. Муай тай. До 67 кг. Фінал. Чоловіки

16:45. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал. Жінки

16:55. Муай тай. До 51 кг. Фінал. Жінки

17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Жінки: Байло Ксенія, Есман Софія

17:25. Муай тай. До 54 кг. Фінал. Жінки

17:30. Сучасне п'ятиборство. Фехтування. Чоловіки

17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Жінки: Пилипчук Тетяна, Глухова Жанна

17:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Жінки

17:40. Муай тай. До 71 кг. Фінал. Чоловіки

18:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал. Чоловіки

18:10. Муай тай. До 81 кг. Фінал. Чоловіки

18:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

18:25. Муай тай. До 57 кг. Фінал. Жінки

18:25. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Жінки

18:55. Муай тай. До 60 кг. Фінал. Жінки

19:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 75 кг. 1/8 фіналу. Жінки

19:10. Муай тай. До 91 кг. Фінал. Чоловіки

19:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал. Жінки

19:45. Брейкданс. 1/4 фіналу. Жінки

20:05. Брейкданс. 1/4 фіналу. Чоловіки

20:10. Фехтування. Шпага. Фінал. Чоловіки

20:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал. Чоловіки

20:25. Брейкданс. 1/2 фіналу. Жінки

20:40. Брейкданс. 1/2 фіналу. Чоловіки

20:40. Фехтування. Шабля. Фінал. Жінки

21:00. Брейкданс. Матч за третє місце. Жінки

21:10. Брейкданс. Матч за третє місце. Чоловіки

21:13. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки

21:20. Брейкданс. Фінал. Жінки

21:30. Брейкданс. Фінал. Чоловіки

21:35. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки

22:05. Регбі-7. Командні змагання. Фінал. Жінки

22:35. Регбі-7. Командні змагання. Фінал Чоловіки

28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)

10:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія, Коротильова Юлія

10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Павлова Анастасія

10:00. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Жінки: збірна України - Полозюк Аліна, Сопіт Ольга, Петрова Крістіна, Миронюк Дарія

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки

10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки

10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки

10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/8 фіналу. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/8 фіналу. Жінки: Песоцька Маргарита, Гапонова Ганна, Братейко Соломія, Димитренко Анастасія

11:00. Тріатлон. Фінал. Чоловіки: Воронцов Віталій

11:00. Текбол. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Зеленська Дар'я

11:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Боговін Богдан

11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Жінки: Письменська Анна

11:00. Сучасне п'ятиборство. Півфінал. Чоловіки

11:30. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Мікст: Куліш Сергій, Тихова Даря; Царьков Олег, Кальниш Наталія

12:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки

13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки

13:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 51 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 80 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 92 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 66 кг. 1/4 фіналу. Жінки

14:00-21:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Чоловіки: збірна України

14:15. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Фінал. Жінки

15:30-18:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Жінки: збірна України

15:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Жінки

15:00. Текбол. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

15:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Жінки

16:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Жінки

16:20. Текбол. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

16:30. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки

16:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки

16:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Мікст

17:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал. Жінки

17:00. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за треє місце. Жінки

17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Чоловіки: Марусяк Євген, Калініченко Віталій

17:40. Текбол. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки

18:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки

18:20. Текбол. Одиничний розряд. Фінал. Жінки

18:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Чоловіки

18:40. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Жінки

19:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Чоловіки: Колодій Олег, Коновалов Данило

19:00. Бокс. 75 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 92+ кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:45. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал. Чоловіки

29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)

10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки

10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Жінки

10:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки

10:00. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь

10:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Жінки: збірна України - Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія

10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Жінки: Охотська Олена

10:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Жінки: Сухорукова Вікторія, Тихова Даря, Кальниш Наталія

10:35. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки

11:00. Текбол. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Усиченко Олег

11:00. Сучасне п'ятиборство. Фінал. Мікст

11:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки

11:50. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна

12:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки

12:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег, Гудзий Святослав

13:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Жінки

14:00-21:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Чоловіки: збірна України

15:30-18:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Жінки: збірна України

14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки

15:00. Текбол. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

15:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки

15:35. Веслування. Байдарка. Командні перегони. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України - Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем

15:40. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки

15:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Чоловіки

15:55. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Чоловіки

16:20. Текбол. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

16:20. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Чоловіки

16:33. Веслування. Байдарка. Командні перегони. Слалом. Фінал. Жінки: збірна України - Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна

16:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Чоловіки

17:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки:

17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Мікст: Марусяк Євген, Калініченко Віталій, Пилипчук Тетяна, Глухова Жанна

17:40. Текбол. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

17:55. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки

18:20. Текбол. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки

18:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Мікст

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

19:10. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал. Жінки

20:10. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Чоловіки

30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)

10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Кваліфікація. Чоловіки: Коротильов Павло, Городинець Максим, Кушніров Денис

10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Жінки: Охотська Олена

10:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Рейзлін Ігор, Станкевич Володимир, Сич Ян, Макієнко Євген

10:30. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Жінки: збірна України - Харлан Ольга, Комащук Аліна, Бакастова Юлія, Кравацька Олена

10:35. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Корнійчук Максим

11:00. Текбол. Парний розряд. Груповий етап. Мікст: Фесенко Катерина, Шевчук Дмитро

11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Бєлкіна Марія

11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки

11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Бриков Тимур

11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

11:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

11:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/2 фіналу. Жінки

11:20. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія

12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

12:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст

14:00. Бокс. 51 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 80 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 92 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

14:00. Бокс. 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки

14:00. Бокс. 66 кг. 1/2 фіналу. Жінки

14:15. Стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Фінал. Чоловіки

14:30. Веслування. Каное. Командні перегони. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України - Федоренко Олександр, Совко Сергій, Корнійчук Максим

15:00. Текбол. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст

15:10. Веслування. Каное. Командні перегони. Слалом. Фінал. Жінки

15:30. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Чоловіки

16:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Мельник Артем

16:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

16:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. 1/4 фіналу. Жінки

16:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. 1/4 фіналу. Жінки

16:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Замятін Павло

16:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки

16:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки

16:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки

16:00. Стрільба. Стендова. Трап. Фінал. Жінки

16:20. Текбол. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст

17:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/2 фіналу. Чоловіки

17:00. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки

17:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Кваліфікація. Жінки: Пилипчук Тетяна

17:40. Текбол. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст

17:45. Стрільба. Стендова. Трап. Фінал. Чоловіки

18:00. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки

18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

18:20. Текбол. Парний розряд. Фінал. Мікст

18:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Фінал. Жінки

18:40. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 75 кг. 1/2 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 92+ кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки

19:00. Бокс. 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

19:30. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Жінки

19:40. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал. Жінки

1 липня (субота) (розіграють 23 комплекти медалей)

10:00. Текбол. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Шевчук Дмитро, Усиченко Олег

10:00. Текбол. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Фесенко Катерина, Зеленська Дар'я

10:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Трап. Кваліфікація. Мікст

10:35. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Півфінал. Чоловіки

11:00. Тріатлон. Командні змагання. Змішана естафета. Мікст

11:00. Дзюдо. Командні змагання. Мікст: збірна України - Богдан Ядов, Владислав Казіміров, Артем Бубир, Станіслав Гунченко, Євгеній Балєвський, Андрій Колесник, Анастасія Чижевська, Дар'я Білодід, Юлія Гребеножко, Анастасія Антіпіна, Руслана Булавіна, Єлизавета Литвиненко

11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

11:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст

11:00. Сучасне п'ятиборство. Фінал. Жінки

12:00. Настільний теніс. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки

12:00. Настільний теніс. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки

12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 63,5 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. 1/2 фіналу. Жінки

12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки

12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки

12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки

12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

12:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. 1/2 фіналу. Жінки

12:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. 1/2 фіналу. Жінки

12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки

12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки

12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки

12:03. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Півфінал. Жінки

13:10. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки

13:30. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Фінал. Чоловіки

13:41. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки

15:30. Настільний теніс. Командні змагання. Фінал. Чоловіки

15:45. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Трап. Фінал. Мікст

16:00. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем

16:25. Сучасне п'ятиборство. Фінал. Чоловіки

16:30. Пляжний футбол. Матч за третє місце. Чоловіки

16:40. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна

17:00. Текбол. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки

17:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Кваліфікація. Чоловіки: Марусяк Євген, Калініченко Віталій

17:40. Текбол. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки

17:45. Пляжний футбол. Матч за третє місце. Жінки

18:20. Текбол. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки

18:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Фінал. Чоловіки

18:30. Дзюдо. Командні змагання. Фінал. Мікст

19:00. Пляжний футбол. Фінал. Жінки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Жінки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 51 кг. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 63,5 кг. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 80 кг. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 92 кг. Фінал. Чоловіки

19:00. Бокс. 54 кг. Фінал. Жінки

19:00. Бокс. 60 кг. Фінал. Жінки

19:00. Бокс. 66 кг. Фінал. Жінки

19:00. Текбол. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки

19:15. Настільний теніс. Командні змагання. Фінал. Жінки

19:40. Текбол. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки

20:20. Текбол. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

21:00. Текбол. Парний розряд. Фінал. Жінки

21:00. Пляжний футбол. Фінал. Чоловіки

21:40. Текбол. Парний розряд. Фінал. Чоловіки

2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект медалей)