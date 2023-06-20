Пригоров став другим на етапі світовій серії з кліфдайвінгу

Пригоров здобув першу в кар'єрі медаль на світовій серії з кліфдайвінгу

Олімпійський призер Пекіна-2008 Олексій Пригоров здобув дебютну медаль у кліфдайвінгу – екстремальних стрибках у воду.

У Франції український стрибун у воду за чотири спроби отримав 405.15 очка, найкращим для нього став четвертий стрибок, який оцінили у 130.05 бала.

Red Bull Cliff Diving World Series

Париж, Франція

Константін Поповічі (Румунія) – 464.9 очка Олексій Пригоров (Україна) – 405.15 Нікіта Фєдотов – 402.05

Кліфдайвінг - вид спорту, у якому атлети здійснють стрибки зі скелі у воду. Оцінювання виступів спортсменів відбувається за аналогом звичайних стрибків у воду з врахуванням складності та виконання.