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Європейські ігри - 2023: усе, що треба знати про головні змагання року

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Європейські ігри - 2023: усе, що треба знати про головні змагання року
#Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

21 червня на Міському стадіоні в польському Кракові відбудеться офіційне відкриття Європейських ігор. Офіційна назва - III Європейські ігри 2023 року (3rd European Games 2023).

Краків виграв боротьбу за проведення в Манчестера (Велика Британія), Хайфи (Ізраїль), Казані (росія) та Катовиці (Польща).

Коли

З 21 червня по 2 липня. Перші попередні змагання (легка атлетика, пляжний гандбол) розпочнуться 20 червня. Перші медальні старти пройдуть 22 червня.

Види спорту

На змагання будуть представлені 28 видів спорту:

1. Бадмінтон
2. Баскетбол (3х3)
3. Бокс
4. Брейк-данс
5. Велоспорт
  • BMX
  • Маунтенбайк
6. Веслування на байдарках і каное
7. Каное слалом
8. Дзюдо
9. Стрибки у воду
10. Артистичне плавання
11. Карате
12. Кікбоксинг WAKO
13. Легка атлетика
14. Муай Тай
15. Настільний теніс
16. Падель
17. Пляжний гандбол
18. Пляжний футбол
19. Регбі-7
20. Сучасне п'ятиборство 
21. Стрільба
22. Стрільба з лука
23. Стрибки на лижах з трампліна
24. Спортивне скелелазіння
25. Текбол
26. Тріатлон
27. Тхеквондо
28. Фехтування

Також у програмі заплановані демонстарційні види, у яких не будуть розіграні медалі:

  • Гірський біг
  • Автомобільний спорт
  • Шахи
  • Футбол для осіб з ампутацією
  • Сумо
  • Спортивне орієнтування

Факти: 

  • На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться на Європейських іграх 2023 року, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі:
  • У межах ЄІ пройде командний чемпіонат Європи з легкої атлетики - у трьох дивізіонах. Командні медалі Європейських ігор розігруються лише серед команд першого дивізіону.

Повний розклад змагань - ТУТ.

Країни учасниці

За медалі поборються 6717 атлетів із 48 країн Європи:

  1. Австрія (171 спортсмен)
  2. Азербайджан (101)
  3. Албанія (41)
  4. Андорра (27)
  5. Бельгія (140)
  6. Болгарія (112)
  7. Боснія і Герцеговина (55)
  8. Велика Британія (252)
  9. Вірменія (55)
  10. Греція (170)
  11. Грузія (96)
  12. Данія (163)
  13. Ізраїль (139)
  14. Ірландія (123)
  15. Ісландія (38)
  16. Іспанія (346)
  17. Італія (358)
  18. Естонія (105)
  19. Косово (38)
  20. Кіпр (25)
  21. Латвія (99)
  22. Литва (148)
  23. Люксембург (60)
  24. Ліхтенштейн (7)
  25. Мальта (36)
  26. Молдова (74)
  27. Монако (3)
  28. Норвегія (154)
  29. Нідерланди (185)
  30. Німеччина (287)
  31. Польща (391)
  32. Португалія (209)
  33. Північна Македонія (38)
  34. Румунія (150)
  35. Сан-Марино (32)
  36. Сербія (124)
  37. Словаччина (145)
  38. Словенія (140)
  39. Туреччина (193)
  40. Угорщина (238)
  41. Україна (263)
  42. Франція (294)
  43. Фінляндія (118)
  44. Хорватія (131)
  45. Чехія (248)
  46. Чорногорія (40)
  47. Швейцарія (213)
  48. Швеція (142)

Найбільше представництво - у господарів - поляків (391). Нейменше - у Монако (3). Уряд Польщі не допустив російських і білоруських атлетів до змагань.

Україна

В Іграх приймуть участь 263 українських атлети - на 65 більше, ніж чотири роки тому на змаганнях у Мінську, у 26 видах спорту.

Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці — 44 спортсмени. Найменше — в BMX — 1. Повний список - ТУТ.

Чотирі роки тому на II Європейських іграх, які відбулися в мінську, збірна виборола 52 нагороди (16 золотих) та посіла третє місце в медальному заліку.

Факт: У нинішньому складі "синьо-жовтих" є переможці та призери Мінська-2019, зокрема дзюдоїстка Дар'я Білодід, представники веслування на байдарках і каное Марія Повх, Андрій Рибачок, Олег Кухарик, боксер Олександр Хижняк, каратисти Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Валерій Чоботар, Галина Мельник, майстри кульової стрільби Олена Костевич, Олег Омельчук, Павло Коростильов, легкоатлети Марина Бех-Романчук, Ганна Гацько, Ольга Ляхова, Данило Даниленко, Олег Миронець, Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Яна Качур, Наталія Кроль, Анна Плотіцина.

Медалі

Буде розіграно 253 медалі в 28 видах спорту. Найбільше - у легкій атлетиці - 37, найменше - у дзюдо - 1 (командні змагання).

Місця проведення та стадіони

Окрім Кракова, ігри проходитимуть у Малопольському воєводстві та в Хожуві, Сілезькому воєводстві.

Краків

  • Міський стадіон (церемонія відкриття за закриття, Регбі-7);
  • Краковія (Баскетбол 3х3);
  • Хутник Арена астільний тенніс);
  • Траса Краків-Кольна (Каное слалом);
  • Криспінувська затока (Каное спринт);
  • Парк стрільби з лука Плашовянка (Стрільба з лука);
  • Краків-Арена (Фехтування);

  • Спортивний центр AWF (Сучасне п'ятиборство);
  • Площа Ринок (Текбол, Падель);

  • Озеро Нова Хута, парк Новогуцьке водосховище (Тріатлон);

Крешовиці

  • BMX Парк Крешовиці (BMX).

Мислениці

  • Мислениці Арена (Кікбоксинг WAKO, Муай Тай).

Хожув

  • Сілезький стадіон (Легка атлетика).

Криниця-Здруй

  • Парк на горі Криниця-Здруй (Маунтенбайк);
  • Арена Криниця-Здруй (Дзюдо, Тхеквондо).

Новий Сонч

  • Стшелецький національний парк (Брейкданс).

Освенцим

  • Центр водних видів спорту (Артистичне плавання).

Жешув

  • Дайвинг Арена (Стрибки у воду).

Тарнів

  • Арена Ластівка Тарнова (Бадмінтон);
  • Пляжна Арена Тарнів (Пляжний гандбол, пляжний футбол);
  • Центр скелелазіння Тарнів (Скелелазіння).

Вроцлав

  • Стрілецький центр Вроцлав (Стрільба).

Закопане

  • Велика Кроква (Стрибки на лижах з трампліна).

Новий Торг

  • Новий Торг Арена (Бокс).

Бельсько-Бяла

  • Бельсько-Бяла Арена (Карате).

Трансляція

Європейські ігри транслюватимуться в 50 країнах. В Україні змагання покажуть регіональні телеканали Суспільного, а також сайт Суспільне Спорт.

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