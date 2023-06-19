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Збірна України виграла етап Кубка Європи із дзюдо

Сьогодні 16:25 171 0
Збірна України виграла етап Кубка Європи із дзюдо

Джерело - Чемпіон.

Збірна України виборола 13 медалей на Кубку Європи у Подчетртеку (Словенія).

Загалом на рахунку нашої команди 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових нагород.

"Золото" здобули Назар Вісков (вагова категорія до 60 кг), Каро Марандян (до 66 кг), Сергій Неботов (до 73 кг) і Станіслав Гунченко (до 90 кг).

На другу сходинку п'єдествлу зійшли Вадим Чернов (до 66 кг), Ігор Цуркан (до 81 кг) і Анастасія Антіпіна (до 63 кг).

Третіми стали Денис Тупицький (до 60 кг), Олександр Кошляк (до 73 кг), Данило Гуцол (до 100 кг), Алєксєй Моїсеєв (понад 100 кг), Анастасія Суперсон (до 48 кг) та Христина Гоман (понад 78 кг).

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