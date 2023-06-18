Легенда UFC Андерсон Сільва може відновити кар'єру

48-річний бразильський боєць ММА Андерсон Сільва може повернутися до октагону.

Про це заявив ексспортсмен.

"Зараз я зосереджений на двох проектах у кіно, і дуже скоро у нас буде щось хороше щодо боїв. Ми ведемо переговори про можливий останній бій щодо ММА в Японії.

В цьому є сенс. Я почав свою міжнародну кар'єру там, тож думаю її там закінчити. Подивимося, чи це станеться", - сказав Сільва.