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Легенда UFC Андерсон Сільва може відновити кар'єру

Павук ніяк не може змиритися з життям без боїв
Сьогодні 14:40 129 0
Легенда UFC Андерсон Сільва може відновити кар'єру
Фото Getty Images

Джерело - MMA Fighting.

48-річний бразильський боєць ММА Андерсон Сільва може повернутися до октагону.

Про це заявив ексспортсмен.

"Зараз я зосереджений на двох проектах у кіно, і дуже скоро у нас буде щось хороше щодо боїв. Ми ведемо переговори про можливий останній бій щодо ММА в Японії.

В цьому є сенс. Я почав свою міжнародну кар'єру там, тож думаю її там закінчити. Подивимося, чи це станеться", - сказав Сільва.

Нагадаємо 48-річний бразилець завершив кар'єру у 2020 році після поразки Юрайне Холлу, залишивши UFC.

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