У ніч із 17 на 18 червня в Ентерпрайзі (штат Невада, США) на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 47 Карлос Ернандес (США, 8-2) переміг українця Дениса Бондаря (Україна, 14-3).

Наприкінці 3-го раунду український боєць потрапив у неприємну ситуацію. Сталося ненавмисне зіткнення головами, і Бондар знепритомнів.

Рефері зупинив поєдинок на останній секунді. Судді віддали перемогу технічним рішенням американцю (30-27, 30-27, 29-28). Це був другий бій Бондаря, і в нього тепер дві поразки.

O nocaute brutal anulado do americano Carlos Hernandez sobre Denys Bondar, agora há pouco, no UFC. Por conta da cabeçada não intencional que causou a inconsciência do oponente, a luta foi à decisão técnica, onde Hernandez venceu por 29-28 e duplo 30-27. pic.twitter.com/cvUAVL2IU5