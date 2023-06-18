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Бондар програв бій UFC технічним рішенням

Наприкінці 3-го раунду український боєць потрапив у неприємну ситуацію
Сьогодні 08:54 47 0
Бондар програв бій UFC технічним рішенням
#Денис Бондар

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 17 на 18 червня в Ентерпрайзі (штат Невада, США) на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 47 Карлос Ернандес (США, 8-2) переміг українця Дениса Бондаря (Україна, 14-3).

Наприкінці 3-го раунду український боєць потрапив у неприємну ситуацію. Сталося ненавмисне зіткнення головами, і Бондар знепритомнів.

Рефері зупинив поєдинок на останній секунді. Судді віддали перемогу технічним рішенням американцю (30-27, 30-27, 29-28). Це був другий бій Бондаря, і в нього тепер дві поразки.

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