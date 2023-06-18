Європейські ігри-2023: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.
У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023
20 червня (вівторок)
- 16:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія
- 16:20. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія
- 17:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина
- 17:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав
- 17:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр
- 17:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія
- 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я
- 18:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав
- 18:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег
- 18:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман
- 19:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана
- 18:55. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій
- Пляжний гандбол
21 червня (середа)
- 09:00. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. К4 500 м: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна
- 09:40. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. К4 500 м: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван
- 10:00. Стрибки у воду
- 10:00. Плавання синхронне. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
- 10:00. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. С2 500 м: Лузан Людмила, Терета Валерія
- 10:20. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. С2 500 м: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес
- 10:40. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. К-2 500 м: Кухарик Олег, Трунов Ігор
- 13:45. Велоспорт. 30 км. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій
- 16:00. Плавання синхронне. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
- 16:00. Стрибки у воду
- 16:10. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло
- 16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій
- 16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна
- 17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег
- 17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна
- 17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія
- 18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро
- 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита
- 18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
- 18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія
- 19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав
- 19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна
- 19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля
- Церемонія відкриття
- Баскетбол 3х3
- Пляжний гандбол
- Падель
22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)
- Артистичне плавання - розіграють 2 комплекти медалей
- Стрибки у воду - 1
- Легка атлетика
- Баскетбол 3х3
- Пляжний гандбол - 2
- Веслування на байдарках та каное (спринт) - 4
- Велоспорт (BMX) - 2
- Карате - 6
- Падель
- Стрільба - 3
- Скелелазіння - 1
23 червня (п'ятниця) (розіграють 36 комплектів медалей)
- Артистичне плавання - 2
- Стрибки у воду - 2
- Стрільба з луку
- Легка атлетика - 12
- Баскетбол 3х3
- Бокс
- Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
- Падель
- Стрільба - 3
- Скелелазіння - 1
- Настільний теніс
- Тхеквондо
24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів нагород)
- Артистичне плавання - 2
- Стрибки у воду - 2
- Стрільба з лука - 2
- Легка атлетика - 13
- Баскетбол 3х3 - 2
- Бокс
- Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6
- Падель
- Стрільба - 4
- Скелелазіння - 2
- Настільний теніс
- Тхеквондо - 4
25 червня (неділя) (розіграють 34 комплекти нагород)
- Артистичне плавання - 2
- Стрибки у воду - 2
- Стрільба з лука - 2
- Легка атлетика - 12
- Бокс
- Маунтенбайк - 2
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Муай тай
- Падель
- Регбі-7
- Стрільба - 3
- Скелелазіння - 2
- Настільний теніс
- Тхеквондо - 4
26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів нагород)
- Стрибки у воду - 2
- Стрільба з лука
- Легка атлетика
- Бадмінтон
- Бокс
- Брейкданс
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Муай тай
- Регбі-7
- Стрільба - 2
- Настільний теніс - 1
- Тхеквондо - 4
27 червня (вівторок) (розіграють 25 комплектів нагород)
- Стрибки у воду - 2
- Стрільба з лука
- Бадмінтон
- Пляжний футбол
- Бокс
- Брейкданс - 2
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Муай тай - 10
- Регбі-7 - 2
- Стрільба - 3
- Стрибки на лижах з трампліна
- Настільний теніс - 2
- Тріатлон - 1
28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)
- Стрибки у воду - 2
- Стрільба з лука - 2
- Бадмінтон
- Пляжний футбол
- Бокс
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Стрільба - 2
- Стрибки на лижах з трампліну - 1
- Настільний теніс - 2
- Тріатлон - 1
29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)
- Стрільба з лука - 2
- Бадмінтон
- Пляжний футбол
- Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
- Фехтування - 2
- Сучасне п'ятиборство
- Стрільба - 2
- Стрибки на лижах з трампліна - 1
- Настільний теніс
- Текбол - 1
30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)
- Бадмінтон
- Пляжний футбол
- Бокс
- Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
- Фехтування - 2
- Кікбоксинг
- Стрільба - 3
- Стрибки на лижах з трампліна - 1
- Настільний теніс
- Текбол - 1
1 липня (субота) (розіграють 26 комплектів нагород)
- Бадмінтон - 2
- Пляжний футбол - 2
- Бокс - 7
- Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2
- Дзюдо - 1
- Кікбоксинг
- Сучасне п'ятиборство - 4
- Регбі-7 - 2
- Стрибки на лижах з трампліна - 1
- Настільний теніс - 2
- Текбол - 2
- Тріатлон - 1
2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект нагород)
- Бадмінтон - 3
- Бокс - 6
- Веслування на байдарках та каное (слалом) - 4
- Кікбоксинг - 16
- Стрільба - 7