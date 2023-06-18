Європейські ігри-2023: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023

20 червня (вівторок)

16:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія

16:20. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія

17:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина

17:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав

17:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр

17:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія

18:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я

18:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав

18:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег

18:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман

19:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана

18:55. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій

Пляжний гандбол

21 червня (середа)

09:00. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. К4 500 м: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна

09:40. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. К4 500 м: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван

10:00. Стрибки у воду

10:00. Плавання синхронне. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)

10:00. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. С2 500 м: Лузан Людмила, Терета Валерія

10:20. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. С2 500 м: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес

10:40. Веслування на байдарках і каное. Попередні заїзди. К-2 500 м: Кухарик Олег, Трунов Ігор

13:45. Велоспорт. 30 км. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій

16:00. Плавання синхронне. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)

16:00. Стрибки у воду

16:10. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло

16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій

16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна

17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег

17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна

17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія

18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро

18:15. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита

18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина

18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія

19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав

19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна

19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля

Церемонія відкриття

Баскетбол 3х3

Пляжний гандбол

Падель

22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)

Артистичне плавання - розіграють 2 комплекти медалей

Стрибки у воду - 1

Легка атлетика

Баскетбол 3х3

Пляжний гандбол - 2

Веслування на байдарках та каное (спринт) - 4

Велоспорт (BMX) - 2

Карате - 6

Падель

Стрільба - 3

Скелелазіння - 1

23 червня (п'ятниця) (розіграють 36 комплектів медалей)

Артистичне плавання - 2

Стрибки у воду - 2

Стрільба з луку

Легка атлетика - 12

Баскетбол 3х3

Бокс

Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6

Падель

Стрільба - 3

Скелелазіння - 1

Настільний теніс

Тхеквондо

24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів нагород)

Артистичне плавання - 2

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука - 2

Легка атлетика - 13

Баскетбол 3х3 - 2

Бокс

Веслування на байдарках та каное (спринт) - 6

Падель

Стрільба - 4

Скелелазіння - 2

Настільний теніс

Тхеквондо - 4

25 червня (неділя) (розіграють 34 комплекти нагород)

Артистичне плавання - 2

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука - 2

Легка атлетика - 12

Бокс

Маунтенбайк - 2

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Муай тай

Падель

Регбі-7

Стрільба - 3

Скелелазіння - 2

Настільний теніс

Тхеквондо - 4

26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів нагород)

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука

Легка атлетика

Бадмінтон

Бокс

Брейкданс

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Муай тай

Регбі-7

Стрільба - 2

Настільний теніс - 1

Тхеквондо - 4

27 червня (вівторок) (розіграють 25 комплектів нагород)

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука

Бадмінтон

Пляжний футбол

Бокс

Брейкданс - 2

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Муай тай - 10

Регбі-7 - 2

Стрільба - 3

Стрибки на лижах з трампліна

Настільний теніс - 2

Тріатлон - 1

28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)

Стрибки у воду - 2

Стрільба з лука - 2

Бадмінтон

Пляжний футбол

Бокс

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Стрільба - 2

Стрибки на лижах з трампліну - 1

Настільний теніс - 2

Тріатлон - 1

29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)

Стрільба з лука - 2

Бадмінтон

Пляжний футбол

Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2

Фехтування - 2

Сучасне п'ятиборство

Стрільба - 2

Стрибки на лижах з трампліна - 1

Настільний теніс

Текбол - 1

30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)

Бадмінтон

Пляжний футбол

Бокс

Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2

Фехтування - 2

Кікбоксинг

Стрільба - 3

Стрибки на лижах з трампліна - 1

Настільний теніс

Текбол - 1

1 липня (субота) (розіграють 26 комплектів нагород)

Бадмінтон - 2

Пляжний футбол - 2

Бокс - 7

Веслування на байдарках та каное (слалом) - 2

Дзюдо - 1

Кікбоксинг

Сучасне п'ятиборство - 4

Регбі-7 - 2

Стрибки на лижах з трампліна - 1

Настільний теніс - 2

Текбол - 2

Тріатлон - 1

2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект нагород)