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Лідер української команди Monte Boros може покинути команду

Згідно з умовами контракту, за гравця передбачено певну суму викупу
Сьогодні 23:19 169 0
Лідер української команди Monte Boros може покинути команду
#Монте

Джерело - Players.

Гравець Monte Мохаммад "BOROS" Малхас може покинути Monte в найближчий час.

Про це повідомляє Players.

Організація вже отримала декілька пропозицій від Tier 1 і Tier 2 команд і зараз розглядає їх. Дуже ймовірно, що трансфер відбудеться. Джерело Players в Monte підтвердило цю інформацію.

  Актуально: Велика пресконференція та автограф-сесія Monte

Згідно з умовами контракту, за гравця передбачено певну суму викупу.

Зацікавленні організації пропонують для йорданця "занадто круті умови", і Monte не в змозі його втримати. Процес знаходиться на завершальній стадії.

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